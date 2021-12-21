指揮中心宣布北車接種站再延長至29日
國內新冠肺炎疫苗天接種5.4萬人次，目前第一劑覆蓋率為79.58％、第二劑覆蓋率為65.90％、第三劑為0.27%。至於原開設置今天晚間的北車莫德納疫苗接種站，指揮中心發言人莊人祥表示，將繼續提供接種服務至12月29日，目前累計接種3.5萬人次。
自12月5日起開設的的北車莫德納接種站，因開放國內所有本國籍、外國籍人士接種，隨到隨打，且接種完還贈送一份禮品，接種狀況踴躍。原先只開設至9日，經三度延長，現將請開設到29日。
莊人祥表示，原先於今天到期的莫德納疫苗，到今天僅剩4000多劑，預計今天可全數接種完畢。但北車延長接種是否有其他將屆期的疫苗？莊則未回應。
疫情快報
▪【疫情專題】12月21日 新增0例本土0死亡 境外確診增10例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言