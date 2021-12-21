快訊

不跟進英國？第三劑疫苗間隔不縮短 李秉穎曝2原因

中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

指揮中心宣布北車接種站再延長至29日

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新冠肺炎疫苗天接種5.4萬人次，目前第一劑覆蓋率為79.58％、第二劑覆蓋率為65.90％、第三劑為0.27%。至於原開設置今天晚間的北車莫德納疫苗接種站，指揮中心發言人莊人祥表示，將繼續提供接種服務至12月29日，目前累計接種3.5萬人次。

自12月5日起開設的的北車莫德納接種站，因開放國內所有本國籍、外國籍人士接種，隨到隨打，且接種完還贈送一份禮品，接種狀況踴躍。原先只開設至9日，經三度延長，現將請開設到29日。

莊人祥表示，原先於今天到期的莫德納疫苗，到今天僅剩4000多劑，預計今天可全數接種完畢。但北車延長接種是否有其他將屆期的疫苗？莊則未回應。

新冠疫苗

延伸閱讀

首批春節7+7專案返家！後七日快篩將採簡訊回報

AZ疫苗再到貨73萬劑 總到貨八成

本土確診0例、境外10例　昨疑似本土病例三採陰已移除

第三劑縮短間隔？ ACIP共識：維持5個月、混打不限廠牌

相關新聞

指揮中心宣布北車接種站再延長至29日

國內新冠肺炎疫苗天接種5.4萬人次，目前第一劑覆蓋率為79.58％、第二劑覆蓋率為65.90％、第三劑為0.27%。至於...

第三劑間隔不縮短 ACIP召集人李秉穎曝2原因

指揮中心昨天宣布自周五起，新冠肺炎疫苗第二、三劑開放全面混打，但第三劑間隔仍維持五個月，並無縮短。對於第三劑間隔為何沒有...

又有疫苗到了！ 自購AZ疫苗73點84萬劑運抵桃園機場

我國自購的AZ疫苗計73.84萬劑，21日下午1時44分由華航CI-161班機，由南韓仁川機場運抵桃園機場。這是第15批...

AZ疫苗再到貨73萬劑 總到貨八成

我國新冠肺炎疫苗供應穩定，第二劑覆蓋率也超過六成五。指揮中心發言人莊人祥公布，今天下午將有新一批的AZ疫苗到貨，共73....

「最強3劑組合」曝光 醫師呼籲指揮中心第3劑應打全劑

台灣國門防堵Omicron入侵，並加速疫苗施打速度。指揮中心表示，24日起開放第3劑混打，可自由選擇廠牌。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男對此認為，「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」是最強組合，呼籲指揮中心應開放第3劑全劑施打。

第3劑間隔5個月 專家憂有漏洞

中央流行疫情指揮中心昨宣布第三劑接種時程及細節，對象為十八歲以上接種新冠疫苗第二劑滿五個月，經醫師評估為免疫不全、低下且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。