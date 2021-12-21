指揮中心宣布北車接種站再延長至29日

國內新冠肺炎疫苗天接種5.4萬人次，目前第一劑覆蓋率為79.58％、第二劑覆蓋率為65.90％、第三劑為0.27%。至於原開設置今天晚間的北車莫德納疫苗接種站，指揮中心發言人莊人祥表示，將繼續提供接種服務至12月29日，目前累計接種3.5萬人次。

自12月5日起開設的的北車莫德納接種站，因開放國內所有本國籍、外國籍人士接種，隨到隨打，且接種完還贈送一份禮品，接種狀況踴躍。原先只開設至9日，經三度延長，現將請開設到29日。

莊人祥表示，原先於今天到期的莫德納疫苗，到今天僅剩4000多劑，預計今天可全數接種完畢。但北車延長接種是否有其他將屆期的疫苗？莊則未回應。

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