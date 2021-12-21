又有疫苗到了！ 自購AZ疫苗73點84萬劑運抵桃園機場

我國自購的AZ疫苗計73.84萬劑，21日下午1時44分由華航CI-161班機，由南韓仁川機場運抵桃園機場。這是第15批運抵的AZ疫苗，使自購AZ疫苗總數達到853萬劑。

載運疫苗的華航班機，降落後停放A8停機坪，桃園航勤地勤人員卸載，海關完成機邊驗放程序，後送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種。這批疫苗效期至明年4月30日。

據統計，目前抵台的自購AZ疫苗，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑、11月19日67.6萬劑，及這次提供第15批73.84萬劑疫苗。

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