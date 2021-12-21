「最強3劑組合」曝光 醫師呼籲指揮中心第3劑應打全劑

台灣國門防堵Omicron入侵，並加速疫苗施打速度，指揮中心表示，24日起開放第3劑混打，可自由選擇廠牌。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男對此認為，「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」是最強組合，呼籲指揮中心應開放第3劑全劑施打。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，「莫德納公司說，第3劑打半劑可增強對Omicron的保護力30多倍」，若打全劑，可以增加80多倍，不過他提到，這是前2劑為莫德納、第3劑也是莫德納的數據。「哥有沒有說，不用急著打第3劑的半劑莫德納？」他表示，若前面2劑都打AZ，「當然第3劑要打莫德納全劑嘛！否則抗體足夠對付Omicron嗎？」

他也建議第1劑打AZ，但還沒打第2劑的人，第2劑可改打莫德納、第3劑再打「全劑」莫德納，認為「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」是至今最強的3劑組合。不過依指揮中心公布的第3劑追加劑建議，需和第2劑間隔5個月，廠牌可以自由選擇，其中BNT、高端打全劑量，莫德納為半劑量。

隨著Omicron強勢入侵多國，他以英國流行病學團隊的最新研究顯示，Omicron的R值約等於10（指疫情傳播相當嚴峻），「尚無證據顯示重症狀況比Delta輕微。」

台若圍堵成功 「春節後可能降級開國門」

他舉新加坡採取與病毒共存的模式表示，「雖然已把Delta疫情壓到每日新增200多例了，但也為此付出了慘痛的代價，死亡人數已超過800例。」顯然該防疫策略錯誤，認為還是「隔離（Quarantine）」最有效。輝瑞公司提到新冠疫情可能到2024年才會結束，他表示，想在明年脫掉口罩，似乎機率很低。

他進一步說，台灣如果可以順利圍堵Omicron，「（明年）春節後可能就會繼續降級與放開國門」，但如果劇本相反，那就是另一回事了；若Omicron不小心進入台灣，「能打第3劑就趕緊打，而且要一起呼籲開放第3劑打全劑莫德納。不是說莫德納有好多快要到期？開放第3劑打全劑，馬上就解決掉了。」

第3劑全面開打 製表／醫藥組

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