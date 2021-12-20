高雄長輩22日前到合約診所打疫苗 送500元禮券
高雄市衛生局公布，21日起在家樂福、大潤發、丁丁藥局部分門市，陸續再開莫德納疫苗接種站。而75歲以上長輩22日前到合約診所接種COVID-19疫苗還可獲得500元禮券。
高雄市政府衛生局公布，21日起在家樂福、大潤發、丁丁藥局部分門市，陸續再開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗社區接種站。
家樂福新楠店（21至22日）、五甲店（21至24日）、鼎山店（21至24日）、愛河店（21至23日），及大潤發鳳山店（22至24日）、丁丁藥局興楠店（23至24日）與明誠店（21至24日），都在下午1時30分至5時30分、晚間6時至7時30分提供接種服務。
高雄捷運美麗島站22日下午1時30分至5時30分、晚間6時至7時30分，大寮包公廟23日上午8時30分至11時30分，也將開設國際友善接種站，提供英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務。
衛生局說，設籍高雄市75歲以上長輩於22日前至合約診所完成接種COVID-19疫苗，不限疫苗種類與劑次，都可獲得500元禮券，贈送禮券為超市或超商禮券，隨機配送。衛生局提醒，須先向診所預約，合約診所名單可上衛生局網站查詢。
另外，衛生局也表示，21日前於服務時段至高雄市莫德納專診診所，各診次前20名接種疫苗（含第1到3劑）者，也可獲得100元禮券。專診診所列表可上衛生局網站查詢。
衛生局並提醒，接種者須攜帶健保卡，接種第2、3劑者需攜帶黃卡。
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