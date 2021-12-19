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開放打第三劑疫苗 他問網「想打嗎？」掀正反論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為疫苗示意圖。 路透
圖為疫苗示意圖。 路透

疫情指揮中心從12月2日起，開放已完整接種兩劑新冠疫苗，且滿5個月以上的民眾，接種第三劑莫德納疫苗，提升免疫保護力。對此，有網友好奇問大家「會想打第三劑疫苗嗎？」有人認為「有得打就打」，有人則表示「不想一直打針」。

疫情指揮中心在本月初宣布，為了降低社區感染與傳播風險，開放全民接種第三劑疫苗，只要接種兩劑新冠疫苗，且滿5個月以上的民眾，可以施打第三劑莫德納疫苗。一名網友在PTT表示，雖然現在開放打第三劑疫苗，但他認為打兩劑就好了，直呼「打三劑太累了」，好奇問「大家會想打第三劑疫苗嗎？」

對此，有網友認為要打三劑，指出「國外都在推第四劑了，要有可能以後至少每年追加1-2劑的心理準備」、「該打就打沒有想不想的問題，疫情再這樣下去應該不少人會先餓死」、「一定得打第三劑」、「打呀，兩劑AZ的我絕對要補」、「有需要就打」、「在美國是不得不打，這裡是重災區，室友的同事打完兩劑照樣確診」。

但也有人不想再打第三劑，表示「不太想，打完手痛」、「不想一直打針，超怕針」、「我低風險群，目前不需要」、「自己還算年輕，抵抗力好，暫時不需要打第三劑」、「不打，等別人幫我試到無副作用，或是群體免疫就好」、「不想打，第二劑打完胸悶、心跳跳很快」、「無法對應變種的疫苗，打再多也沒用」。

新冠疫苗

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