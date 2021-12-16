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陳時中：第3劑間隔傾向再縮短 專家討論後定案

中央社 / 台北16日電

國際間發生Omicron變異株疫情，國內也出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，傾向縮短第3劑疫苗接種間隔，但要縮到多短將由專家小組討論。

台北市昨天才出現防疫旅館相鄰房間先後出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，將比對病毒基因定序釐清是否為同一感染源；今天再爆桃園市有防疫旅館出現群聚感染。

台北市長柯文哲表示，現階段每天新增10幾例COVID-19境外移入個案，防疫旅館比醫院還危險，防疫旅館的標準應升級到跟醫院一樣，已下令人員造冊施打第3劑疫苗。

陳時中說，目前所有接種2劑疫苗滿5個月的民眾，都可接種第3劑疫苗，全體國民時間到可打就快打。

陳時中指出，現在前一段時間狀況不同，先前因疫苗有限，只能提供給有限的人，現在疫苗很多，盡快接種接種疫苗、衝高疫苗涵蓋率是現階段目標。

根據指揮中心統計，昨天共接種6萬9361劑COVID-19疫苗，其中第3劑為4144劑，累計接種3379萬3218劑；人口涵蓋率第1劑79.27%、第2劑65.01%、追加劑接種率0.17%。

新冠疫苗 Omicron變異株 陳時中 柯文哲

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