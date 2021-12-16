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預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

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預言明年加強劑會銷毀一堆 李秉穎：也不要讓有需要的人打不到

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
李秉穎今上午接受《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自直播
李秉穎今上午接受《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自直播

台北市長柯文哲昨爆料說12月8日屆期之莫德納疫苗有部分「報廢」，中央流行疫情指揮中心後來解釋說有329劑用於實驗動物，但「都有用完」。對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎表示，明年2000萬劑次世代及加強劑莫德納疫苗「一定會銷毀一堆」，但「寧可銷毀，也不要讓有需要的人打不到。」

李秉穎今上午接受《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻專訪時表示，2009年H1N1疫情時預備了七成人口的疫苗，結果只接種了26%，一半以上也是銷毀。疫苗過期是執行業務單位一定會遇到的事情。

李秉穎表示，疫苗數量一定是太多，畢竟去年預購疫苗時，大部分疫苗都還沒完成第三期臨床試驗，預購時不知道哪個疫苗會成功，如果其中一種失敗，手上的疫苗就會少很多、打不夠，因此都會多買，為了讓所有人都打到疫苗。再者，現在疫苗覆蓋率到七成就卡住，大約有三成人就是不打，這也會增加疫苗浪費的可能性。

李秉穎曾經為國產疫苗高端講話，後來遭受輿論攻擊。談及此事，李秉穎表示，疫苗議題在台灣已經被政治化，2009年H1N1時國民黨執政，疫苗政策就被綠營攻擊，現在又反過來，可預期下次無論又遇到什麼傳染病、什麼疫苗，一定還是會被在野黨攻擊。

「這是莫名其妙的事情」，李秉穎說，其他國家並不會這樣，AZ就是英國國產疫苗，即便有血栓這項罕見副作用，英國人民還是支持疫苗，但台灣卻無法持平去思考人民的福祉是什麼。

李秉穎表示，政府本來就應該要負責採購疫苗，如果由朝野兩黨組成的委員會去採購疫苗，又很像是政府在推卸責任。無論怎麼做，這都是一個難解的問題。

新冠疫苗

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