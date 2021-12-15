學生接種須知提醒：第2劑心肌炎發生率較高

青少年第2劑COVID-19疫苗將於16日起開打，接種須知特別提醒，可能出現「罕見且多數為輕微」的心肌炎或心包膜炎，且第2劑、30歲以下男性發生率較高，接種後若出現胸痛、心悸等狀況，應立即就醫。

另外，學生第1劑意願書內含調查是否懷孕，曾引起家長疑慮，衛生福利部當時解釋可在接種當天由醫師問診填寫。新版的意願書仍保留這個欄目。

近期全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布，專家建議12至17歲青少年應接種第2劑BNT疫苗，並印製新版意願書，重新讓學生及家長填寫意願。

教育部今天告訴中央社記者，12到17歲學生施打BNT第1劑總人數為109萬4429人，依照衛生福利部規劃，第2劑流程比照第1劑，須間隔12週以上，家長須詳閱「接種須知」，並簽署「學生接種評估暨意願書」。

學生可選擇在校園集中接種，或是自行到醫療院所。即便已預定在校園接種，臨時因個人因素或醫師評估不施打，後續仍可到預約平台登記。

根據衛生福利部疾病管制署12月公布的「BioNTech（BNT162b2） COVID-19 疫苗學生接種須知」，除提醒接種禁忌和注意事項外，也特別以粗體和紅字標明，青少年接種mRNA 疫苗後可能出現罕見且多數為輕微的心肌炎、心包膜炎，且第2劑發生率高於第1劑；30歲以下男性發生率較女性及其他年齡層男性高。

接種須知強調這類心肌炎、心包膜炎發生率極低，且臨床預後多數良好。但仍提醒學生接種後28天內，若有疑似症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸 （ 心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（ 昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（ 例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。

另外，今年9月校園接種第一劑時，意願書內含調查學生是否懷孕，教育團體擔心涉及隱私。指揮中心當時解釋，懷孕是打疫苗要顧慮的因素之一，意願書上的評估項目，會把可能顧慮的狀況列出並由醫師問診，但若不回答，也可在接種時私下諮詢醫師。

衛生福利部12月公布的新版意願書，於「接種前自我評估」項目仍保留懷孕的欄目。

教育部日前已發函各縣市，提醒將上述須知提供家長參考，充分評估並決定是否讓子女接種。教育部也建議學校與轄區衛生局規劃集中接種時，盡量避開安排重要行事曆（如期末考、修業式、學測、寒假等）。

商品推薦