青少年第2劑16日起開打 疫苗數位證明12月底上路

指揮中心今天表示，青少年第2劑COVID-19疫苗將於16日起開打，另俗稱「疫苗護照」的疫苗接種數位證明，仍在進行細部確認，12月底前上路的規劃沒變。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天接種7萬281劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑79.19%、第2劑64.79%，另追加劑疫苗已施打近3.6萬劑。

因應春節疫情風險及新變異株Omicron威脅，指揮中心依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，12到17歲青少年應續接種第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。截至昨天，12至17歲第1劑施打率為89.2%，因先前第2劑暫緩接種，第2劑施打率只有0.6%，為全年齡最低。

指揮中心發言人莊人祥說，目前由各縣市自行安排校園接種期程，台北市、台中市與宜蘭縣將於16日開打青少年第2劑疫苗，新北市、苗栗縣、南投縣於17日開打，其他縣市多為20日後開打。

媒體也提問目前疫苗護照進度，莊人祥說，疫苗護照正式名稱為疫苗接種數位證明，目前仍在進行最後細部確認，預計今年12月底前上路的期程沒變。

莊人祥也說，明年已採購2000萬劑、後年1500萬劑莫德納（Moderna）疫苗，為基礎劑加次世代疫苗，若莫德納公司成功開發出次世代疫苗，便會依約提供；阿斯特捷利康（AZ）疫苗也已簽約，BNT疫苗則洽談中。

媒體也詢問，醫護等高風險族群，追加第3劑的間隔是否考慮縮短，莊人祥表示，近期ACIP將開會討論；而追加劑是否須比照流感疫苗每年施打，則要視未來疫情與變異株狀況。

媒體另詢問，國民黨立委陳玉珍質疑衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP），在審議COVID-19疫苗受害的救濟比例偏低。

莊人祥說，先前VICP審議案件最多的是預防結核病的卡介苗，因通報案很多與卡介苗典型副作用有關，如骨髓炎與傷口膿瘍等，文獻上也有清楚載明副作用與疫苗的相關性。

莊人祥說，目前COVID-19疫苗，文獻報告較清楚的僅有AZ疫苗可能造成年輕女性出現血栓併血小板低下症候群，mRNA疫苗年輕男子接種可能出現心肌炎副作用，以及各廠牌疫苗都可能有過敏性休克、接種處紅腫熱痛等情況，其餘症狀並無與疫苗較清楚的關聯性。

莊人祥說，預防接種受害救濟審議個案都由專家審議認定，除了醫學背景外，尚有法律、消費者跟其他相關領域委員討論，為民眾權益把關。

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