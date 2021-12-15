北車接種站莫德納打不完 北市：剩下11瓶已交回中央

台灣疫情趨緩，台北市長柯文哲指出有一批莫德納疫苗被放到過期。台北市副市長蔡炳坤表示，中央在台北車站開設接種站，當時負責的醫院為松山三總，帳面上算是北市，但並非北市本身的疫苗，最後剩下11瓶共154劑已送回中央，交由中央處理。

蔡炳坤表示，12月7日過期的莫德納疫苗，北市如期接種完畢，但是中央在台北車站開設接種站，疫苗從各縣市調撥，來自雲林、花蓮、台東及彰化等地，共送來疫苗357瓶，一瓶14劑共可打到4998劑。

蔡炳坤表示，在台北車站接種站負責接種的醫院為北市的內湖三總、松山三總以及新北市的部立醫院，由於12月7日當天負責的醫院為松山三總，帳面上算是北市，但並非北市本身的疫苗，最後剩下11瓶共154劑已送回中央，交由中央處理。

蔡炳坤表示，另外還有一批是12月9日過期的莫德納疫苗，也將如期接種完畢。下一批則是12月21日到期，目前統計還剩下約1.7萬劑，仍會努力接種。

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