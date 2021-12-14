打大陸疫苗入境要重打？符合條件補登還能追加三劑

國內有民眾反映，醫院有叫打過中國大陸疫苗的人要重打，未來追加劑也不知道有無著落。指揮中心發言人莊人祥表示，台灣承認的疫苗為WHO認證或我國EUA清單的疫苗，若施打中國的國藥和科興疫苗，則無須補打。

但他也強調，若在國外接種國際認證疫苗，入境回國也要好好保存接種紀錄，可到衛生所或健康中心去登錄紀錄，不會再額外發黃卡，若有登錄施打系統，未來完整接種二劑疫苗，超過五個月也可以打第三劑。

英特爾執行長來台搭乘私人飛機來台，將與台積電高層會談，並透過經濟泡泡入住飯店。陳時中呼籲，該案是屬於經濟泡泡其中的一項，會要求飯店動線分離，特定會議場所隔板防護等要做好，檢驗陰性等就可進行。 指揮中心記者會出席名單由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

商品推薦