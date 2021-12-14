Omicron入侵恐回到三級警戒 醫師呼籲：別打AZ了！打了也是白打

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男昨(13)日在臉書po文表示，AZ疫苗對Omicron的保護力即便接種兩劑後，效果幾乎等於零；而BNT雖然對Omicron防護力不高，但仍還保留一些；且若這波Omicron病毒進入國門後，台灣可能會再玩一次「新冠疫情版的魷魚遊戲」，退回到今年三級警戒狀態。

根據疫苗對Omicron保護力研究結果，施打兩劑AZ者，在28日後抽血清中和病毒結果發現：中和Omicron的能力，在二十多個受試者中，幾乎降到可偵測的水平之下，「也就是等於零」。而施打兩劑BNT者，結東雖然也是明顯下降，但還保留一些對於Omicron的保護力。擷自沈政男臉書

沈政男說，目前台灣對疫苗的Omicron保護力研究結果，施打兩劑AZ者，在28日後抽血清中和病毒結果發現：中和Omicron的能力，在二十多個受試者中，幾乎降到可偵測的水平之下，「也就是等於零」。而施打兩劑BNT者，結果雖然也是明顯下降，但還保留一些對於Omicron的保護力。

根據英國牛津大學科學家13日公布研究表示，接種兩劑輝瑞／BNT或阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗的民眾，在面對Omicron新冠變異株時，所產生的抗體水準較少，未能引發足以對抗Omicron病毒的中和抗體，顯示已接種兩劑疫苗、或已感染新冠病毒並康復者，仍有感染Omicron病毒的風險。

路透報導，牛津大學公布尚未經同儕審查的大規模研究，分析已接種兩劑BNT或AZ疫苗者的血液樣本，發現在面對Omicron變異株時，血液內的中和抗體大幅下滑。研究也同時檢視了以不同間隔時間混打疫苗，對新冠肺炎免疫力的影響。

而第三劑施打BNT者，目前顯示可以拉到逾七成，但沈政男懷疑：「兩劑AZ如果沒效，再打一劑BNT，就可以變成神效啊？」他並呼籲民眾：「不要再打AZ了！打了也是白打啦」。他甚至認為施打兩劑AZ者，不能等5個月期滿，能打就打，且第三劑應該就要打莫德納，「繼續等下去只會變成負的」。林口長庚醫院副院長邱政洵在接受TVBS訪問時也表示，國內雖然已開始施打第三劑疫苗，但若邊境出現越來越多Omicron，中央必要時應縮短與第二劑的間隔，「從5個月改成3個月」。

除了對疫苗對Omnicron防護力做出分析，沈政男還說，此時此刻Omicron最好不要從國門漏進來，否則很可能回到三級警戒。在兩劑AZ疫苗失效，且傳染力的R值是Delta的1.5倍情況下，台灣恐怕又要再玩一次「新冠疫情：魷魚遊戲」！

沈政男說，第三劑對Omicron的重症保護力，目前試驗還做不出來，所以尚不清楚結果。他認為，雖然Omnicron雖都是輕症，但只要案例一爆增，醫療體系就會崩潰。「到時候多數案例只能待在家中，繼續感染給家人，讓疫情延燒不盡。」

對於有專家建議，高風險族群應可縮短第三劑的施打間距；指揮中心發言人莊人祥表示，近期將舉行衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，請專家討論第三劑間隔是否再縮短。

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