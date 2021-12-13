嘉義縣全聯接種疫苗送百元禮券 民眾反應熱烈

嘉義縣衛生局表示，今、明2天下午嘉義縣16處全聯門市設站接種莫德納疫苗，方便下班購物民眾打疫苗，提升縣民施打率，每站前100名接種送百元全聯禮券，民眾反應熱烈。

嘉義縣衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，目前嘉義縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑的接種率77.3%，第2劑接種率約61%。

李昭瑢說，為提升施打率，衛生局在阿里山車站等景點設接種站，今、明兩天下午也在全縣16處全聯福利中心設接種站。每站前100名接種莫德納疫苗者，皆可以獲得100元的全聯禮券、礦泉水及麵包。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今天民眾反應熱烈，像朴子、中埔的全聯都擠滿要打疫苗的民眾，若禮券送完了，則改贈價值超過新台幣100元的精美禮品。

趙紋華表示，18歲以上尚未接種過COVID-19疫苗者，請趕快接種；接種第1劑莫德納疫苗滿4週、第1劑AZ疫苗滿8週者，應盡快接種第2劑，已完整接種2劑疫苗滿5個月的鄉親，若再追加1劑莫德納，保護力會更好。

趙紋華強調，近日本土疫情再現，呼籲民眾不要輕忽，應在農曆春節前完成完整2劑或3劑疫苗接種，保護自己也保護家人，才能安心健康過好年。

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