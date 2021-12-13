快訊

四大公投 宋楚瑜表態：支持反萊豬、一好三公道

彭文正遭通緝爆「老母昏厥、女兒痛哭」 首度視訊開庭向法官求償200萬

嘉義縣全聯接種疫苗送百元禮券 民眾反應熱烈

中央社 / 嘉義縣13日電

嘉義縣衛生局表示，今、明2天下午嘉義縣16處全聯門市設站接種莫德納疫苗，方便下班購物民眾打疫苗，提升縣民施打率，每站前100名接種送百元全聯禮券，民眾反應熱烈。

嘉義縣衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，目前嘉義縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑的接種率77.3%，第2劑接種率約61%。

李昭瑢說，為提升施打率，衛生局在阿里山車站等景點設接種站，今、明兩天下午也在全縣16處全聯福利中心設接種站。每站前100名接種莫德納疫苗者，皆可以獲得100元的全聯禮券、礦泉水及麵包。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今天民眾反應熱烈，像朴子、中埔的全聯都擠滿要打疫苗的民眾，若禮券送完了，則改贈價值超過新台幣100元的精美禮品。

趙紋華表示，18歲以上尚未接種過COVID-19疫苗者，請趕快接種；接種第1劑莫德納疫苗滿4週、第1劑AZ疫苗滿8週者，應盡快接種第2劑，已完整接種2劑疫苗滿5個月的鄉親，若再追加1劑莫德納，保護力會更好。

趙紋華強調，近日本土疫情再現，呼籲民眾不要輕忽，應在農曆春節前完成完整2劑或3劑疫苗接種，保護自己也保護家人，才能安心健康過好年。

新冠疫苗 莫德納疫苗 嘉義 全聯

延伸閱讀

拚縣民疫苗接種率 南投縣24特定場所者需打完第二劑

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以護理師男友身分接種

林秉樞被爆特權疫苗？ 王鴻薇：請陳時中說清楚

美國空姐沒打疫苗 確診新冠後「四肢壞死」慘截肢

相關新聞

拚縣民疫苗接種率 南投縣24特定場所者需打完第二劑

南投縣目前疫苗接種量能充足，衛生局局長陳南松表示，為提高兩劑新冠疫苗接種率，年底前將要求第1、2、3、7類、矯正機關工作...

影／專家建議第三劑不用等五個月 莊人祥：近期會議將討論

國內12月11、12日共接種11.4萬人次，第一劑覆蓋率達78.81％、第二劑覆蓋率達64.17%。而有專家建議針對高風...

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

指揮中心今天公布第18期疫苗預約規畫，AZ、莫德納、BNT、高端四種疫苗第一、二劑接種，另提供混打第二劑mRNA疫苗以及...

林秉樞被爆特權疫苗？ 王鴻薇：請陳時中說清楚

林秉樞被爆特權打疫苗？ 台北市議員王鴻薇今天說，「不演了新聞台」披露林秉樞的接種紀錄，疑似提早打到「特權疫苗」，對於衛福...

林秉樞打特權莫德納？院長送花？台中榮總回應了

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞再爆疑打特權疫苗爭議，其中遭爆林秉樞第二劑莫德納10月5日在台中榮總接種，還扯出...

林秉樞特權打疫苗？北市府證實：派員稽查小禾馨民權

立委高嘉瑜前男友林秉樞再爆疑打特權疫苗爭議。北市議員游淑慧及徐巧芯質疑林秉樞疑似特權打疫苗，甚至懷疑林與禾馨、台中榮總應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。