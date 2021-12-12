中研院13、14日設接種站 打莫德納送百元禮券

為提升疫苗覆蓋率，台北市政府今天表示，明天起將在中研院體育館設接種站2天，13日施打莫德納疫苗、14日施打BNT疫苗，接種莫德納者可獲贈價值100元商品禮券。

中央研究院前P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株（案16816）。台北市衛生局晚間發布新聞稿表示，105名接觸者採檢結果皆為陰性，擴大採檢53人同樣為陰性，10、11日安排行動篩檢車替社區民眾及中研院員工共805人篩檢，結果全數為陰性。

衛生局提醒，儘管本土疫情沒有擴散跡象，國際疫情仍嚴峻，呼籲民眾儘速完成2劑疫苗接種，尤其是P3實驗室工作人員等第1至3類高風險對象，更應盡快完成追加劑接種，以獲得完整保護力。

衛生局指出，為加速疫苗完整接種，將於13、14日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時在中研院體育館1樓設置接種站，13日施打莫德納疫苗、14日施打BNT疫苗，接種莫德納疫苗還可獲贈價值新台幣100元商品禮券。

衛生局表示，花博爭豔館仍持續提供莫德納疫苗隨到隨打服務至15日，民眾也可自行至醫院預約特別門診接種，接種前務必備妥健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

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