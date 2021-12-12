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P3實驗室人員確診 北市府要求高風險人員打第3劑

中央社 / 台北12日電
台北市副市長黃珊珊表示，疫情看起來沒有擴散跡象，市長柯文哲已指示相關高風險場域人員要打第3劑疫苗。圖／聯合報系資料照
台北市副市長黃珊珊表示，疫情看起來沒有擴散跡象，市長柯文哲已指示相關高風險場域人員要打第3劑疫苗。圖／聯合報系資料照

已離職中研院P3實驗室人員確診COVID-19，接觸者採檢結果全數陰性。台北市副市長黃珊珊今天說，疫情看起來沒有擴散跡象，市長柯文哲已指示相關高風險場域人員要打第3劑疫苗。

中央研究院前P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株（案16816），中央流行疫情指揮中心今天公布，這名個案的接觸者已採檢259人，PCR結果全數為陰性。

黃珊珊今天出席貓空纜車復駛記者會後接受媒體聯訪表示，這名個案目前沒有會擴散跡象，接觸者都已經擴大隔離，所以如果這一、兩週沒有出現新的變化，就比較可以放心，將密切觀察疫情發展。

黃珊珊指出，市府明天會派採檢車到中研院，除了替原先自主健康監測、與個案共用相同公共區域的300多名人員採檢外，還會同時提供注射疫苗服務，希望增加院內的疫苗覆蓋率，昨天柯文哲也已指示，台北市8間P3實驗室以及高風險場域的人員將要求注射第3劑疫苗。

黃珊珊說，P3實驗室人員屬於第1到3類的防疫人員，有些人可能第2劑打完至今未滿5個月，這部分會比較擔心，尤其Omicron變異株可能會進到台灣來，加上突破性感染的擔憂，打第3劑還是比較有保障，也是必要的事情。

新冠疫苗

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