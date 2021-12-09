北市催教師打第2劑疫苗 公費試劑只到111年2月11日
台北市教育局今天表示，各級學校教職員應盡速完成第2劑疫苗接種，今年12月17日前還沒打完疫苗的教師，教育局將提供公費快篩試劑至民國111年2月11日止，之後就不再提供。
台北市教育局副局長陳素慧向媒體表示，中央5日要求教育場域教師應打滿第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，隔天教育局就發文給北市各級學校，通知16日要安排學生集體接種，還沒打疫苗的教師可以一併造冊施打。
陳素慧說，若教師當天不方便接種，學校會給半天公假讓教師自行前往醫療院所接種COVID-19疫苗。
她表示，教師若12月17日前還沒接種第2劑疫苗，教育局會提供公費快篩試劑讓教師定期篩檢，一直到110學年度第2學期開學日、也就是民國111年2月11日為止。屆時除非教師有醫生證明不建議接種疫苗，教育局才會繼續提供試劑。
台北市教育局指出，截至9月16日，北市教職員工98%打過第1劑疫苗；截至12月8日，已有92%打過第2劑。為積極防範國際疫情嚴峻及新型變異株威脅，尚未完成接種的教職員工儘速完成COVID-19疫苗施打。
疫情快報
▪【疫情專題】12月9日0本土、0死亡 境外確診增16例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言