北市催教師打第2劑疫苗 公費試劑只到111年2月11日

台北市教育局今天表示，各級學校教職員應盡速完成第2劑疫苗接種，今年12月17日前還沒打完疫苗的教師，教育局將提供公費快篩試劑至民國111年2月11日止，之後就不再提供。

台北市教育局副局長陳素慧向媒體表示，中央5日要求教育場域教師應打滿第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，隔天教育局就發文給北市各級學校，通知16日要安排學生集體接種，還沒打疫苗的教師可以一併造冊施打。

陳素慧說，若教師當天不方便接種，學校會給半天公假讓教師自行前往醫療院所接種COVID-19疫苗。

她表示，教師若12月17日前還沒接種第2劑疫苗，教育局會提供公費快篩試劑讓教師定期篩檢，一直到110學年度第2學期開學日、也就是民國111年2月11日為止。屆時除非教師有醫生證明不建議接種疫苗，教育局才會繼續提供試劑。

台北市教育局指出，截至9月16日，北市教職員工98%打過第1劑疫苗；截至12月8日，已有92%打過第2劑。為積極防範國際疫情嚴峻及新型變異株威脅，尚未完成接種的教職員工儘速完成COVID-19疫苗施打。

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