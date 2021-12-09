莫德納解凍後效期短 逾17萬劑即期疫苗調配使用

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，因莫德納疫苗解凍後效期僅28天，截至12月21日前有逾17萬劑將陸續到期，指揮中心將調配疫苗，將效期短的調度到車站等接種量大施打站使用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，但先前莫德納（Moderna）疫苗預約打氣不佳，指揮中心祭出百元禮券或贈品，並在台北車站設站施打，吸引民眾前往排隊接種。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上說明，因莫德納疫苗原本除放在攝氏零下20度倉儲，使用前必須花2天解凍，解凍後配送至各縣市，效期只剩28天。

莊人祥說，有1批今天到期的莫德納疫苗，目前剩餘量不到1000劑，12日到期的還剩約2.4萬劑，上述疫苗預計可使用完畢；另有約15萬劑將於21日到期。

莊人祥說，指揮中心會加強調度，將12日前到期的疫苗調度到車站等接種量較大的施打站，再配發21日到期的疫苗，互相調配支援，讓疫苗在效期內使用完畢。

媒體提問，指揮中心昨天公布COVID-19公費對象第1、2、3、7類與矯正機關及殯葬業工作人員，明年元旦起將強化接種，遭質疑新制上路太突然。

莊人祥說明，第1、2、3、7類都屬早期公費接種對象，第1劑涵蓋率達95%以上，第2劑也有約90%，而矯正機關與殯葬業工作人員疫苗涵蓋率也非常高，有達到9成，加上強化接種的行業別，先前復工時也有疫苗相關規定，都有一定的接種基礎，故盼加把勁鼓勵完整接種。

媒體也提問，有英國研究顯示輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）混打莫德納可提高抗體，是否會開放此種方式混打。

莊人祥說，近期衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會時會針對相關議題討論。

媒體另詢問，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）預估，因應新變種病毒Omicron擴散，初步評估會對疫苗防護力產生影響，或許很快就會需要接種第4劑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，輝瑞藥廠的說法是預期追加第3劑後12個月可能要打第4劑，但必須檢視科學資料，才能得知此說法根據為何，否則很難推論。

羅一鈞也說，現在國內剛開始推動追加第3劑，談第4劑還太早，他並呼籲，考量春節返台期間Omicron可能入侵，第2劑間隔滿5個月或6個月的符合資格者，最好儘早完成第3劑接種。

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