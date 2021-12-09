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北車催接種「發發發」 莊人祥：已經施打8888劑

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
莊人祥表示，昨天北車接種3238人次，累計接種8888劑。除北車外，新北板橋車站、桃園和台南車站也都有開設接種站。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，昨天北車接種3238人次，累計接種8888劑。除北車外，新北板橋車站、桃園和台南車站也都有開設接種站。圖／指揮中心提供

為避免已解凍的莫德納疫苗過期，指揮中心於北車設置接種站至12月12日，並提供全聯百元禮券吸引民眾接種。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天北車接種3238人次，累計接種8888劑。除北車外，新北板橋車站、桃園和台南車站也都有開設接種站。

國內第一劑覆蓋率為78.39%、第二劑覆蓋率為62.85%。而對於北車的催種效果佳，外界關心是否會將此模式擴及其他車站。

莊人祥表示，其實幾個車站都已開打，包括新北板橋車站、台南、桃園也開了，高雄車站則在評估中。至於台中雖曾評估但場地較不適合，還在尋找附近地點。

另針對明年1月1日針對第1至3類、7類要求接種2劑新冠疫苗，外界質疑政策上路匆促。莊人祥則表示，這些都是早期公費對象，第一劑都已超過95%以上，第二劑也都相當高，「再加把勁就可以了」。

至於訂在元旦前是因為目前第二劑接種率也已達到六成，第一劑將近八成，國人接種量都有一定程度，加上先前的24類第一波公布對象之前也有指引要求復工前的準備。所以根據先前的基礎，決定在元旦在實施。

但莊人祥仍強調，針對這些對象要求接種兩劑疫苗沒有強制，是鼓勵性質而已。

新冠疫苗

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