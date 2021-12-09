QA／元旦起強化疫苗接種新規必知 快看你有沒有在這幾大類別裡？

再過幾周即將邁入2022年，中央流行疫情指揮中心也宣布疫苗政策新措施，提醒四大類民眾（第1、2、3、7類）以及二十四個場所工作的人，明年元旦起一定要完成第二劑疫苗施打，以下整理相關資訊供大家參考。

Q1：哪些人、在哪些場所工作的相關從業人員，12/17前一定要完整打完第二劑疫苗？

自2022年元旦起，中央各部會及地方政府權管場所場域從業人員，一定要接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，因此按照時程，民眾最晚應於2021年年12月17日前，完整施打完2劑疫苗。

Q2：如果是公司新人，或是留職停薪再復職的員工該怎麼辦？

復業或新進人員於首次服務前，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

Q3：如果曾經是確診感染個案呢？

倘人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，儘速完整接種COVID-19疫苗。

Q4：如果有經醫師評估不適合打疫苗或因為其他個人因素不能打呢？

倘人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，於首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。

Q5：哪二十四大場所訂有最新強化版的疫苗接種規範？

Q6：為何是這第1、2、3、7類別的人強化接種規範呢？

莊人祥解釋，這些都是先前優先提供COVID-19疫苗的對象，且工作性質易接觸不特定人士或難保持社交距離，因此鼓勵完整接種疫苗。

Q7：如果這幾類人員或在上述二十四大場域工作的民眾沒有完整接種第二疫苗，會怎麼樣？

指揮中心表示，只會要求限期改善，但沒打也無法可罰，也不會禁止工作。

Q8：三款疫苗打二劑的間隔時間為多久？

BNT疫苗-間隔4週（青少年須間隔12周） AZ疫苗-間隔8週 莫德納疫苗-間隔4週 高端疫苗-間隔4週

以上符合間隔時間即可接種第二劑

Q9：最新全台疫苗快打站（隨到隨到，不須預約）分布在哪裡？

▍台北

台北車站大廳西側迴廊-12月5至9日，13:00至20:00

花博爭豔館-12月9至11日，上午9時至12時，下午1時30分至4時30分

▍全聯

全聯福利中心-12/11、12/13 新北板橋大觀門市

▍遠東百貨

板橋大遠百-12月8日至1月2日開站，周一至周五14：00～18：00，周六和周日推出14：00～17：00和18：00～20：00兩個時段 台南大遠百-12月8日至12月12日13：30～17：00 桃園遠百-12月11日和12月12日 花蓮遠百-12月12日 嘉義遠百-12月12日

▍全台家樂福

北部地區 12月9日、12月16日、12月18日：板橋店 12月10、12月17日：新店店 12月9日-12月12日：經國店 12月11日-12月12日：春日店 12月18日-12月19日：經國店、春日店 中部地區 12月9日：雲林北港店 12月10日：苗栗店 12月11日：嘉義北門店 12月11日：嘉義店 12月11日：台中青海店 12月11日-12月12日：台中文心店、台中西屯店、台中豐原店、台中德安店、台中太平店、台中沙鹿店 12/台中中清店（場勘評估中） 南部地區 12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店 12月9日-12月12日：鼎山店 東部地區 12/本周：宜蘭店

▍愛買基隆店

12月9日：下午4:00-8:00

12月10日：下午4:00-8:00

12月11日：下午3:00-7:00

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