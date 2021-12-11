第三劑疫苗打不打？接種必要性與副作用成討論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「第三劑疫苗接種」話題的網路聲量表現，帶您了解本話題的討論聲量，以及網友對於是否該打第三劑的正反看法。

許多國家已經開始了第三劑疫苗的施打，而台灣也正逐步開始施打，希望能守住下一波疫情，因此相關話題在網路上引發許多討論。

國外已追加第三劑接種，國內「怎麼打」引熱議

隨著許多國家開始追加第三劑疫苗接種，相關話題也在網路社群中發酵，如11月中旬英國政府開始提供成年人接種第三劑疫苗後，台灣網友隨即做出相關討論，如有網友表示贊同英國開打第三劑的作法，並表示「正是因為英國的確診數正在攀升，（施打第三劑）符合醫學原則」，不過也有網友說「不斷加打，卻無法解決突破性感染，感覺治標不治本」，同時也談到台灣是否會跟進第三劑疫苗接種等相關話題。

第三劑疫苗接種話題近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在11月29日，行政院長蘇貞昌於防疫會議中提及，除了加強青少年的第二劑疫苗接種外，建議疫情指揮中心也要開始進行第三劑疫苗接種的準備工作，藉以因應新型變種病毒株的出現，會議結束後立刻引發網友討論，不少擔心遭突破感染的網友紛紛表示「希望趕快打到」，但也有人認為「施打數據還不明確，不想貿然打第三劑」，第三劑疫苗的保護力問題，在該日同樣引發許多討論。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中則於12月2日的防疫記者會上表示，部份已完成兩劑接種且滿5個月的民眾，可以開始預約第三劑。此項措施一提出，許多人紛紛上網發表看法，如「第三劑的接種也是無奈之舉，不然病毒已經開始要進來了」、「感覺疫苗研發趕不上病毒的變種」等，可見網友多討論「第三劑接種後是否能抵禦新冠病毒」，話題討論度也因此來到最高峰。

第三劑可擋病毒感染？相關數據未出引擔憂

要不要打第三劑疫苗，網友的意見各不相同，「欲接種第三劑」的民眾認為國外已有證實追加第三劑可有效加強抗體效力的研究，應「尊重專業」，或表示應未雨綢繆「提前預防新型病毒」，以防萬一，甚至還提到「新的變種如果進來了，還是想先有保護力」，可見欲接種第三劑的民眾多數認為，多打一劑疫苗，可多一份保護力，也就等同多一份保障。

第三劑疫苗是否接種話題正反網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「不願意接種第三劑」的民眾則表示，「第三劑副作用」的數據尚且不足，且目前僅開放以「莫德納」作為第三劑的選擇，不少身為接種過兩劑莫德納的網友便提到「前兩劑副作用都很難受，不想再一次了」，或認為「年輕人接種多劑後發生心肌炎的機率並不低，有點怕」等。同時，也對「第三劑接種的必要性」提出疑慮，如有民眾表示「除非體內抗體濃度衰退很多，不然不會考慮」、「如果無法抵禦新的病毒株，那為什麼要打？」、「無法完全殺死病毒的話，只會生成有抗藥性的變種而已」等，多表示近期還不會想施打第三劑。

隨著第三劑施打的開始，許多民眾都開始思考，是否要去打第三劑疫苗？無論施打與否，無不是希望能保護自己與保護他人，最大限度的保持健康，團結齊心抗疫。

觀看原文→ https://bit.ly/3Iyc5qu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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