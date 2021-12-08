新北12月9日設2處機動接種站 送限量好禮催打氣
新北市板橋大遠百機動COVID-19疫苗接種站今天開打，9日將有家樂福板橋店、秀泰生活樹林店等2處上場。為催打氣，各站祭出限量超值禮，盼除隨到隨打便利，還有驚喜。
新北市政府衛生局下午發布新聞表示，以嚴謹態度面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓民眾有新型態防疫安全生活；新北市設置「機動疫苗接種站」，鼓勵民眾完整接種。
衛生局說，依近幾天現場接種情況觀察，仍有近5成民眾到機動接種站施打第1劑疫苗，因此，呼籲尚未打疫苗的民眾多利用機動疫苗接種站。
衛生局表示，9日、10日將有家樂福板橋店及家樂福新店店陸續開打，將送美味的限量營養餐盒；9日至11日還新增秀泰生活樹林店施打，業者贈送每天限量500份免費電影兌換券1張。
衛生局說，為鼓勵民眾接種疫苗，增加打氣，7日至9日3天，新北市機動疫苗接種站推出每天限量100份的暖心實用好禮，包括新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋。
衛生局表示，板橋車站及新北市府2樓的耶誕城接種站，加碼推出限量百元超商禮券，及限量暖心小毛毯，各站還會隨時出現不同驚喜。今天開打的板橋大遠百站，除暖心禮物袋還祭出200元餐廳百貨抵用券及新北歡樂耶誕城限定口罩。
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