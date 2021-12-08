快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

強化24場所人員完整接種 澎縣籲速完成2劑疫苗施打

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖縣政府今天表示，COVID-19新變異株Omicron肆虐全球升溫，目前各廠牌疫苗充裕，澎湖尚未接種疫苗或符合施打第2劑疫苗者，可自行洽詢各公私診所預約接種疫苗，加強防疫保護力。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，澎湖以常住人口8萬1000人計算疫苗涵蓋率，第1劑為85%、第2劑66%。

縣府表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前穩定控制中，但國際疫情持續升溫，近日爆發Omicron新變異株傳染，感染個案大多為未接種疫苗的年輕族群，但重症率無明顯增加情形，可見接種疫苗有助加強防疫保護力。

縣府指出，中央發布新增教育、經濟、勞動、衛生福利部等業管24個場所從業人員，111年1月起應接種2劑疫苗並滿14日等規定，呼籲相關人員儘速完成2劑疫苗接種。

目前各廠牌疫苗供貨充裕，居住澎湖尚未接種疫苗或符合施打第2劑疫苗者，可自行洽詢合約診所、各鄉市衛生所預約，或至1922平台登記、預約接種疫苗。

新冠疫苗 Omicron變異株

延伸閱讀

強化對象4大類約9成完整接種 追加劑破萬人施打

嘉市2醫院加開疫苗夜間門診 打莫德納送1串衛生紙

催打見效！ 新北12日到期莫德納 僅剩490劑

施打疫苗無法達到群體免疫效果 專家：因有這兩大漏洞

相關新聞

人來就打！失聯移工免自首 竹縣衛生所湧排隊人龍

新竹縣新豐鄉昨日傳出失聯女移工到衛生所打疫苗遭逮的消息，引起外界質疑中央地方不同調，新竹縣衛生局今日表示，配合疾管署昨晚...

影／台南莫德納隨打站這地點贈品最好 今起一連5天都有

台南市衛生局今天安排全市25個點可以隨到隨到莫德納疫苗，其中位在台南火車站後站的遠東百貨前廣場，送的禮物最好，也確實催出...

催打見效！ 新北12日到期莫德納 僅剩490劑

國內新冠疫苗全面開打中，不過卻有莫德納即將到期，因此指揮中心與各縣市政府祭出催打措施，並在火車站、賣場及百貨等地，設置機...

施打疫苗無法達到群體免疫效果 專家：因有這兩大漏洞

南韓新冠肺炎疫情大爆發，今天確診人數達7175人，創下單日染疫人數新高，其中重症病患840人，是1個月前的2倍。南韓完整...

台中催打疫苗！揪團打爆紅 百貨賣場周末開打

國內疫情趨緩本土清零，各地新冠疫苗施打意願也降低，台中市衛生局今天說，近日國內將屆效批次莫德納疫苗，台中市掌控良好，已提...

逾21萬莫德納疫苗將屆效 陳時中：安排有效運用

立委今天關切疫苗得來不易，近期有莫德納疫苗屆效，提醒切莫浪費。衛生福利部長陳時中答覆說，有一些莫德納疫苗21日前將到期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。