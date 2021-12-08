強化24場所人員完整接種 澎縣籲速完成2劑疫苗施打

澎湖縣政府今天表示，COVID-19新變異株Omicron肆虐全球升溫，目前各廠牌疫苗充裕，澎湖尚未接種疫苗或符合施打第2劑疫苗者，可自行洽詢各公私診所預約接種疫苗，加強防疫保護力。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，澎湖以常住人口8萬1000人計算疫苗涵蓋率，第1劑為85%、第2劑66%。

縣府表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前穩定控制中，但國際疫情持續升溫，近日爆發Omicron新變異株傳染，感染個案大多為未接種疫苗的年輕族群，但重症率無明顯增加情形，可見接種疫苗有助加強防疫保護力。

縣府指出，中央發布新增教育、經濟、勞動、衛生福利部等業管24個場所從業人員，111年1月起應接種2劑疫苗並滿14日等規定，呼籲相關人員儘速完成2劑疫苗接種。

目前各廠牌疫苗供貨充裕，居住澎湖尚未接種疫苗或符合施打第2劑疫苗者，可自行洽詢合約診所、各鄉市衛生所預約，或至1922平台登記、預約接種疫苗。

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