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強化對象4大類約9成完整接種 追加劑破萬人施打

中央社 / 台北8日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

指揮中心針對第1、2、3、7類對象和矯正機關、殯葬場所工作者自明年元旦起強化接種規範，其中4大類對象已約9成完整接種，另外，全台已有逾萬人追加第3劑COVID-19疫苗。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻與新變種病毒Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心宣布，醫療、防疫人員、高風險工作者，以及維持國家安全與社會正常運作工作的第1、2、3、7類對象，以及矯正機關與殯葬人員，自明年元旦起強化接種規範。

指揮中心發言人莊人祥說，上述對象都是先前優先提供COVID-19疫苗的對象，且工作性質易接觸不特定人士或難保持社交距離，盼鼓勵完整接種疫苗。

莊人祥說，目前第1類對象第1、2劑疫苗施打率為98%、94.9%，第2類分別為97.1%、94%，第3類分別為94.2%、88.8%，第7類分別為96.5%、88.3%。而矯正機關人員目前已自願接種第1劑疫苗，相隔4週也會陸續接種第2劑。

另台北車站設置莫德納（Moderna）疫苗施打站，將延長服務至12月12日，指揮中心將提供新台幣100元以下等值禮品或禮券，副指揮官陳宗彥說，無論是禮券或禮品，都是指揮中心的心意，鼓勵大家接種。

莊人祥也說，從5日至7日台北車站疫苗施打站已接種5623劑，估計到12日累計可接種1.5萬至2萬劑。

媒體問及青少年接種第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗進度，莊人祥說，目前仍在回收接種意願書，近日將由各縣市教育局與衛生局磋商討論，安排醫療單位進駐校園施打，各縣市開打時間介於12月15日至20日，準備好即可開打。

COVID-19疫苗持續接種，指揮中心統計，截至昨天統計，疫苗接種人口涵蓋率第1劑為78.32%、第2劑62.13%，而全台也累計有1萬3118人已追加第3劑疫苗。

媒體追問第3劑疫苗施打全劑量或半劑量問題，莊人祥說，先前英國、美國通過追加劑都為半劑量，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家也建議施打半劑量，另考量莫德納疫苗施打全劑量副作用較大，而半劑量可達到相當防護力，甚至對抗最早在印度發現的Delta變異株也有一定功效。

媒體也提問，對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，傳出先前以國安人員身分造冊施打疫苗，對此莊人祥回應，公費疫苗系統上傳資料僅有身分證字號跟生日，沒有姓名跟職稱，若有偽造情形，將由造冊單位自負法律責任。

新冠疫苗 莊人祥

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