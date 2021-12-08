方便外來人口接種 指揮中心不追究居留

「外來人口安心接種專案」公布，逾期停居留的外來人口，不會被列入列管名單！指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去指揮中心就有「不通報」、「不查處」、「不收費」的安心採檢專案，本次新增「不列管」盼能鼓勵更多外籍人士接種疫苗。此外，因應北車接種站打氣旺盛，將延長該站點至12日，完成接種者即可獲得1份禮品。

外籍人士接種再放寬

指揮中心於8日公布「外來人口安心接種專案」說，將採用「不通報」、「不查處」、「不收費」、「不管制」的四大原則，盼外來人口來儘快接種疫苗。陳宗彥對此說，指揮中心過去就有安心採檢專案，以「不通報」、「不查處」、「不收費」為原則，成效相當良好，總共執行了2萬8千多位的外籍人士進行採檢。

為了鼓勵外籍人士接種疫苗，增進台灣的防疫量能，並加入「不管制」的措施。他說，原本逾期停居留的外來人口，未來進入台灣需要經過管制，需要一定時間後才能入境。本次專案則會對相關人士進行列管。

而無身分證明文件者，可以聯絡相關民間社團組織，如天主教台灣地區主教團、財團法人中國回教團等非營利組織，進行公費疫苗預約登記。陳宗彥表示，會與跨單位合作替他們辦理臨時的身分證明，盼能透過這些措施，並呼籲「雇主能保護受雇者在防疫上的健康」。

北車延期送好禮

指揮中心曾於5起在臺北車站開設「莫德納疫苗施打站」，由於民眾接種踴躍，除原三軍總醫院松山分院醫護人力外，已於12月6日起再協調三軍總醫院及衛生福利部臺北醫院醫療人力增設2個施打處。

陳宗彥表示，為擴大接種服務，該接種站從原本9日將延長服務時間至12月12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務。可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。

元旦完整接種新制

考量國際疫情與新變種Omicron威脅增加，指揮中心將於明年1月1日起，強化因工作「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的工作人員的接種措施，包括於高接觸風險工作者及矯正機關、殯葬場所工作人員等，確保上述人員都能完整接種兩劑疫苗。

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