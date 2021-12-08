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嘉市2醫院加開疫苗夜間門診 打莫德納送1串衛生紙

中央社 / 嘉義市8日電

嘉義市政府11日、12日在大賣場及百貨公司設莫德納疫苗接種站，並提供200元禮券；部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院自今天起、一連3天加開莫德納疫苗夜間門診，施打送1串衛生紙。

市府今天發布新聞稿表示，衛生福利部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院，自今天起，一連3天加開莫德納疫苗接種夜間門診，且為鼓勵民眾踴躍施打，只要前往接種莫德納疫苗，就送1串衛生紙。

部立嘉義醫院接種時間為8日、9日傍晚5時30分至晚上8時，10日為上午9時至11時、下午2時至4時、傍晚5時30分至晚上8時；台中榮總嘉義分院8日、9日及10日的接種時間均為下午3時至晚上7時。

衛生局昨天宣布，11日週六下午2時至晚上8時為大賣場日，將於博東路家樂福北門店、博愛路家樂福嘉義店，設置接種點，符合接種資格且到場施打的民眾，將獲得200元禮券1張，同時家樂福也將各提供100組飲料與麵包。

另外，12日週日為百貨公司日，聖馬爾定醫院將在秀泰影城旁邊徒步區設接種站，時間為上午11時至下午6時；陽明醫院在遠東百貨公司6樓特賣中心提供接種服務，時間為下午2時至6時，除200元禮券1張外，秀泰影城將贈送電影交換券1張，遠東百貨則會提供150份100元面額的餐廳好食券。

衛生局指出，18歲以上從未施打第1劑疫苗、第1劑施打莫德納疫苗滿4週與第1劑施打AZ疫苗滿8週，以及第2劑施打COVID-19疫苗滿5個月的4類民眾，請把握11日、12日前往接種莫德納疫苗；現場一律免預約，隨到隨打，須攜帶健保卡，若施打第2、3劑民眾，另須攜帶黃卡。

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