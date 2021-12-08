移工打疫苗被捕？ 指揮中心重申四不政策

為提升新冠肺炎疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心日前增設北車接種站，不論本國、外國籍人士皆可接種，並強調針對失聯移工等「打疫苗不會被捕」；然而昨天卻傳出新竹衛生所有逃逸移工因為接種疫苗後，被警方帶走。指揮中心副指揮官陳宗彥今天重申，外來人口安心接種專案採取「不通報、不查處、不收費、不管制」的政策，盼這些人可盡快接種。

陳宗彥表示，之前疫情爆發時也曾採取「安心採檢專案」，當時也採不通報、不查處、不收費，成效非常不錯，約有2萬8千多位外籍人士採檢，包含7千多位逾期的停居留人士。而這次為鼓勵逾期停、居留人士能共同防疫，除了「不通報、不查處、不收費」外，也加入「不管制」的措施。

陳宗彥說，逾期停居留按照入出國移民法，這些人未來再次入境有相關管制，需要一定時間後才能再次入境。但這次的安心接種專案，未來將列為不管制對象。

陳宗彥也表示，指揮中心主要是接種過程需要確認身份才能登載接種資料，讓其返回母國可以使用。但因這些民眾可能沒有帶證件在身上，因此會和長期以來關心移工問題的團體共同合作，若沒有身分證明文件，移民署會和NGO團體包括天主教台灣地區主教團、財團法人中國回教協會、中華民國社區永續發展協會等民間社團組織，或一線醫療同仁合作，開立臨時身分證號以方便開立接種證明。

而對於昨天的新竹個案，陳宗彥表示，第一線人員確實有誤解，沒有簽自行到案這件事，相關處理機制跟流程會再次和勞政、衛政、警政及移民等各機關溝通。 陳宗彥今天重申，外來人口安心接種專案採取「不通報、不查處、不收費、不管制」的政策，盼這些人可盡快接種。圖／指揮中心提供

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