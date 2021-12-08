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失聯移工打疫苗被捕 移民署重申不通報、不查處

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春說，新竹失聯移工事件絕不會再發生，政府現在的態度就是希望所有失聯移工都可以出來打疫苗，原則就是「不通報、不查處、不收費」。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春說，新竹失聯移工事件絕不會再發生，政府現在的態度就是希望所有失聯移工都可以出來打疫苗，原則就是「不通報、不查處、不收費」。記者葉冠妤／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示失聯移工不會因為打疫苗而被捕，不料昨天卻發生一名新竹縣失聯移工遭警察逮捕。對此，勞動部部長許銘春與內政部移民署官員今在立院重申，失聯移工出面接種疫苗，採「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則。

多名立委今在立法院質詢昨日新竹失聯移工接種疫苗反遭逮捕的事件。內政部警政署組長戴崇贒說，昨天這名新竹移工是因為在醫療院所發生證件糾紛，醫療院所才通報警政機關，純屬基層資訊落差導致的個案事件，移民署後續也已經通報全國基層員警跟相關單位有關失聯移工的四不原則。

內政部移民署組長張文秀則指出，截至目前，移民署已策動及協助1萬9724名外來人口出面採檢，也已有1600多名逾期停（居）留的外國人完成疫苗接種。專案採取柔性措施，該類對象出面接種疫苗不會收取費用，不會被查處，醫療院所也不會通報治安機關。

許銘春另指出，目前在台灣的合法移工接種第一劑疫苗達83.49％，接種第二劑則達46.3%，勞動部與移民署也與18個宗教、NGO團體合作，由民間團體接洽、陪同失聯移工接種疫苗。

許銘春說，新竹失聯移工事件絕不會再發生，政府現在的態度就是希望所有失聯移工都可以出來打疫苗，原則就是「不通報、不查處、不收費」。

國民黨立委徐志榮說，如果只有接種疫苗當天不會被抓，誰敢保證明天或後天不會被抓，失聯移工出來的意願當然不高，建議移民署與各相關部會研議延長失聯移工的合法居留時間，給予適度期限的豁免權，才能提升疫苗接種覆蓋率。

新冠疫苗

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