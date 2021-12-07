失聯女移工打疫苗遭捕 莊人祥：已放人也打完疫苗

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前承諾，失聯移工不會因打疫苗被捕，但今天竹縣有一名失聯移工，到衛生所打疫苗遭逮，指揮中心發言人莊人祥說，已放人也打完疫苗。

女移工透過友人向中央社記者表示，因昨天看到新聞後，決定今天由朋友陪同，並攜帶護照和居留證等文件，前往新豐鄉衛生所施打第1劑BNT疫苗，護理人員卻因無法查明身分，拒絕施打，起了爭執。

警方獲報後，前往現場維持秩序，經查發現女移工的工作許可證已逾期，當場被逮，同行友人傻眼直說「中央、地方不同調」。

新豐鄉衛生所主任葛正雄接受媒體訪問時表示，此女移工雖為失聯移工，但考量防疫優先，因此，衛生所請示衛生局與中央後，仍讓女移工在衛生所打疫苗，至於後續相關事宜，將依中央指示處理。

莊人祥表示，據了解，這名移工打疫苗時，被旁邊民眾打電話檢舉，警方只好到場，後續了解這名移工是為了打疫苗，因此已放人，這名移工也已打完疫苗。

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