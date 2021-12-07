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陳時中保證「失聯移工打疫苗不會被捕」 菲籍女移工今被捕

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工(左)，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工(左)，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，已與內政部協商，「失聯移工不會因為打疫苗而被捕，這可以百分百保證」，新竹縣1名51歲菲律賓籍失聯女移工今天在友人的陪同下，前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，因缺少證件與醫護人員爆發爭執，警方到場一查發現女移工已失聯近2年；雖衛生所考量防疫優先，報請衛生局同意後替女移工施打疫苗，但因該女移工作證許可逾期，警方仍將她逮捕。

陪伴女移工的友人大嘆，相信陳時中的話「逃逸外勞打疫苗可以免責」才帶女移工來打疫苗，沒想到沒打到疫苗先被逮捕，還戴上手銬、腳鐐，可見中央、地方、警察三方互相矛盾，這樣誰敢帶移工來打疫苗？

51歲菲律賓籍失聯女移工今天上午11時許前往新豐鄉衛生所準備施打第一劑BNT疫苗，因為拿不出居留證、健保卡或其他身分證明文件，衛生所因無法查明身分，而拒絕為女移工打疫苗，女移工見打不成疫苗與醫護人員爆發爭執，警方接獲民眾報案到場維持秩序。

警方到場先向女移工詢問個資，一查之下發現女移工的工作許可證已逾期了700多天，失聯移工依法需移送專勤隊收容。衛生所人員也強調，依規定失聯移工必須出示移民署專勤隊開立之自首書，表示已繳罰單，才能注射疫苗。

衛生所主任葛正雄表示，該女移工雖為失聯移工，但考量防疫優先，且中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨已表示「失聯移工不會因為打疫苗而被捕」，衛生所請示衛生局與中央後，今天下午仍請女移工回到衛生所打疫苗，開立自首書等相關規定後續再補。

雖然中央保證失聯移工不會因為打疫苗而被捕，警方表示，該名菲籍女移工工作證許可逾期，分局仍先將她逮捕，訊問後將移送新竹縣專勤隊，辦理相關事宜。新竹縣專勤隊表示，等該名女移工個案抵達，將依據移民署「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採取「不通報、不查處、不收費」等原則處置。

新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工(中)，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工(中)，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣1名51歲菲律賓籍女移工，今天前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被發現為失聯移工，打不成疫苗先被警方逮捕。記者巫靜婷／翻攝

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