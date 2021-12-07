疫苗催打奏效 逾75歲涵蓋率升、北車2天打2800劑

指揮中心近期祭出和超市賣場合作送禮券、禮品催打疫苗，不僅75歲以上族群涵蓋率明顯攀升，台北車站接種站2天內更接種2800劑莫德納疫苗，今天力拚再打3500劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，為強化疫苗涵蓋率，中央與超市、賣場合作設置接種站，這幾天也在台北車站設站施打莫德納（Moderna）疫苗，還送百元禮券，民眾反應熱烈。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據統計，台北車站施打站第1天接種808劑、第2天接種2001劑莫德納疫苗，今天力拚再接種3500劑，禮券預算由疫苗或防疫宣導費用支出。

至於賣場、百貨的疫苗接種量，陳時中說，由於接種數量分散在各地方政府，要由地方委託的醫療院所回報接種量，院內、院外施打的數量可能通通混在一起，因此目前還無法統計確切數量，不過這幾天催打下來，還是有點進展。

指揮中心發言人莊人祥表示，最近有祭出一些催打措施，例如隨到隨打、打莫德納送禮券或禮品等，75歲以上族群第1劑疫苗涵蓋率從11月22日的72.6%，一路攀升到11月29日的72.8%，到今天已攀升至73.7%。

莊人祥說，75歲以上第2劑疫苗涵蓋率則從11月22日的65.1%，增加至11月29日的65.6%，今天已增加到66.9%，顯示目前施打策略對於75歲以上族群有進展，會持續提供施打策略，讓各年齡層族群可利用目前接種服務。

不過，陳時中指出，相較其他年齡層，75歲以上疫苗涵蓋率仍偏低，希望高齡者盡快施打、保護自己。

另外，第17輪疫苗預約中午12時截止，137萬9379名符合BNT疫苗預約資格者，僅有43萬7615人完成預約、預約率約31.7%；AZ疫苗共65萬5504人符合資格，其中6萬8856人完成預約、預約率約10.5%。

陳時中說，第17輪預約狀況確實相對弱，但目前國際疫情嚴峻，境外移入恐對台灣本土造成威脅，呼籲民眾還是把疫苗打好打滿，對自己是最好保護。

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