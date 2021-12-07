學生第二劑BNT來了 新北17日從2美國學校開始打

教育部日前發函，請各地方的中小學於20日起，安排12至17歲青少年於校園集中接種第二劑BNT疫苗。對此，新北衛生局表示，新北於17日開始進校施打，先從馬禮遜美國學校及華美國際美國學校接種，其他學校陸續從20日一直到明年1月來接種。

由於有數據顯示，接種mRNA疫苗後有可能會發生的心肌炎及心包膜炎，不過先前指揮中心召開專家會議後，建議已接種第一劑BNT疫苗並間隔12周以上，且無發生嚴重不良反應的12至17歲青少年，可以來施打第二劑。

教育部也說，基於青少年接種mRNA疫苗可能出現心肌炎或心包膜炎，且接種第二劑發生比例高於第一劑，因此修訂「BioNTech（BNT162b2）COVID-19疫苗學生接種須知及評估暨意願書」供家長參考，讓他們充分評估後決定是否讓子女接種。

新北市接種第一劑BNT的學生約15萬人，目前第二劑施打意願仍在調查。新北衛生局說，新北將於17日開始進校施打，先從馬禮遜美國學校及華美國際美國學校接種，其他學校陸續與配合醫院安排各自時間，將從20日一直到明年一月來接種。

另外，施打日期適逢學測前，有家長擔心BNT第二劑副作用可能較大，影響備考。衛生局則說，補接種依中央公告，由1922平台，或去新北市各合約院所預約接種。

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