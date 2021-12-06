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AZ混打怎麼選？醫師曝一張圖：別被炒股票的公關稿騙了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為民眾接種新冠疫苗。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
圖為民眾接種新冠疫苗。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

高端混打試驗結果出爐，長庚醫院研究團隊數據顯示，AZ混打高端的抗體效價是施打二劑AZ組的2.8倍。萬芳醫院精神科醫師潘建志整理了AZ混打BNT、莫德納、高端的資料，集結在一張圖中，提醒民眾「該怎麼搭配很清楚，搞錯吃虧，出國也麻煩」。

AZ混打BNT、莫德納、高端數據皆出爐。圖／取自「BillyPan潘建志醫師」粉專
AZ混打BNT、莫德納、高端數據皆出爐。圖／取自「BillyPan潘建志醫師」粉專

潘建志昨（5）日在粉專發文指出，「最新的結果，說明都在圖上」，可見第一組「AZ+BNT」效力對比「AZ+AZ」高達9倍，第二組「AZ+莫德納」效力對比「AZ+AZ」高達10倍，第三組「AZ+高端」效力對比「AZ+AZ」則是2.8倍；並解釋差異原因在於「哈姆太郎身上的毛毛」，意指高端疫苗利用倉鼠製造S蛋白，表面黏的一層聚醣（見下圖，綠毛紫毛）。

S蛋白或S-2P蛋白折疊起來後，表面會黏上一層聚醣盾，共有22個胺基酸點位可以附著上長長的聚醣，而這些聚醣，對S蛋白/S-2P蛋白的抗原表達有著很大的影響。圖／取自「BillyPan潘建志醫師」粉專
S蛋白或S-2P蛋白折疊起來後，表面會黏上一層聚醣盾，共有22個胺基酸點位可以附著上長長的聚醣，而這些聚醣，對S蛋白/S-2P蛋白的抗原表達有著很大的影響。圖／取自「BillyPan潘建志醫師」粉專

網友們回應，「簡單講，就是無論打那一種加強針，都會提高中和抗體」、「英國的加強針試驗也是蛋白質疫苗混打效果不佳，NVX加強AZ*2或BNT*2的抗體效果都明顯不如mRNA加強針」。

還有人理解到醫師的用意「AZ混高端提高2倍，不能出國；AZ混BNT提高9倍，可出國；AZ混莫德納提高10倍，可出國」，潘建志直言「這是我要提醒大家的，不要再被炒股票的公關稿給騙了」。

還有人說「混合報告出來直接真的屌打高端 」、「你這幾張圖有人會不高興，『死忠的』正在集結」，但網友緩頰「問題是mRNA疫苗的冷鏈限制，第三世界國家進不去，所以次蛋白疫苗是有它在世界抗疫的戰略位置」。

高端疫苗 混打 BNT AZ疫苗

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