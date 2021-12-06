聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北車站打疫苗人潮爆滿！律師分析「兩關鍵」擊中台灣人的心
中央催打新冠疫苗祭出全聯100元禮券，台北車站大廳西側迴廊設接種站今（6）日晚間大排長龍，畫面驚人。有律師幽默分析，此現象正是因為「兩大關鍵」擊中台灣人的心。
律師林智群在臉書表示，「今天最夯的事情，就是排隊打疫苗拿禮券吧？可惡沒辦法跟」，還分析「台灣人最喜歡的幾件事情裡面中了兩個：排隊、拿禮券」。
另一位律師王世平也忍不住在臉書表態，「今天去台北車站打疫苗的人潮，每個都說跟有沒有發全聯100元禮券沒有關係。然後，現在已經有之前打過疫苗的人，出來說應該要補發全聯禮券」。
讓王世平想起曾經遇過一案例，是某社區住戶，半年前向管理中心買了一個地下停車場鐵捲門遙控器400元，結果半年後廠商優惠降價250元，該住戶就拿來說要換新的，而且退他150元，於是管委會打來問律師怎麼辦？
網友紛紛大酸「命如券」、「我股票跌的時候，也都會打電話去交易所問能不能買貴退差價」、「簡直是百倍券的效益」、「新群聚方式」，還有人說「剛剛經過超傻眼⋯⋯好好好多人」、「已經排了3小時」。
疫情快報
▪【疫情專題】12月6日0本土、0死亡 境外確診增10例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言