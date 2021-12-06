台北車站打疫苗人潮爆滿！律師分析「兩關鍵」擊中台灣人的心

中央催打新冠疫苗祭出全聯100元禮券，台北車站大廳西側迴廊設接種站今（6）日晚間大排長龍，畫面驚人。有律師幽默分析，此現象正是因為「兩大關鍵」擊中台灣人的心。

律師林智群在臉書表示，「今天最夯的事情，就是排隊打疫苗拿禮券吧？可惡沒辦法跟」，還分析「台灣人最喜歡的幾件事情裡面中了兩個：排隊、拿禮券」。

另一位律師王世平也忍不住在臉書表態，「今天去台北車站打疫苗的人潮，每個都說跟有沒有發全聯100元禮券沒有關係。然後，現在已經有之前打過疫苗的人，出來說應該要補發全聯禮券」。

讓王世平想起曾經遇過一案例，是某社區住戶，半年前向管理中心買了一個地下停車場鐵捲門遙控器400元，結果半年後廠商優惠降價250元，該住戶就拿來說要換新的，而且退他150元，於是管委會打來問律師怎麼辦？

網友紛紛大酸「命如券」、「我股票跌的時候，也都會打電話去交易所問能不能買貴退差價」、「簡直是百倍券的效益」、「新群聚方式」，還有人說「剛剛經過超傻眼⋯⋯好好好多人」、「已經排了3小時」。 為加速提高疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心5日至9日下午在台北車站設點，提供民眾施打莫德納疫苗，且接種完成將贈送價值新台幣100元禮券，6日不少民眾到北車排隊等打疫苗，人龍一路綿延到車站大廳。中央社

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