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高雄打疫苗好康多 市府盼少點恐懼多點親切

中央社 / 高雄6日電

高雄市陸續推出多種打疫苗好康，除了到接種站施打送禮券，也有醫院宣布送貼布。高雄市衛生局表示，盼藉提升便利性與普及資訊，讓民眾對打疫苗少點恐懼、多點親切。

為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率，高雄市政府日前在長青中心、婚宴會館、捷運站、超市等地方設接種站，並贈送有機米、點心券等禮品。昨天在4接種站推出贈送接種者每人200元超商或超市禮券的好康，今天起到12日陸續還有33接種站也有贈送禮券。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎接受中央社記者訪問表示，昨天4站共接種約1400劑疫苗，民眾反應熱絡。

潘炤穎表示，在婚宴場地、捷運站等各式各樣的地方設接種站，或是在現場演奏演奏等，都是希望讓民眾覺得打疫苗是友善、可親近的，營造對接種不一樣的感受。

他也說，防疫工作取決於全民共識，接種疫苗更是重要一環；高雄市目前第1劑涵蓋率近8成，第2劑則約有6成，但仍是「多多益善」，所以希望透過提升接種便利性、疫苗資訊普及化，讓民眾對打疫苗少一點恐懼、多一點親切。

對於高雄市長陳其邁昨天表示，打疫苗送禮券活動，不會都一直延長下去，大家要把握。潘炤穎也說，市府會視疫苗涵蓋率和民眾反應滾動式修正接種策略，但是送禮券這種好康不會一直有。

高雄市活力得中山脊椎外科醫院今天也發布新聞稿表示，即日起來接種COVID-19疫苗就送貼布，1天限量120人。醫院營運長陳秀喬表示，盼提高民眾接種意願，同時也處理酸痛問題，一舉兩得。

院方表示，符合接種COVID-19疫苗接種資格者可在週間下午1時至2時前往接種，須事先以電話向醫院預約；並提醒接種需攜帶健保卡，接種第2、3劑者需攜帶小黃卡。

新冠疫苗 高雄市 陳其邁

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