南投2處家樂福設疫苗站 「打氣」冷百張禮券沒發完

南投縣政府今天、明天在家樂福南投店、埔里店開打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，上、下午時段前100名送100元禮券或精美禮品，不過上午「打氣」冷，兩店都未逾百劑。

為提升南投縣民眾疫苗施打率及群體免疫力，縣府衛生局6日、7日在家樂福南投店及埔里店設立莫德納疫苗接種站，提供本國籍、外國籍18歲以上未接種第1劑者、第1劑接種莫德納滿4週、第1劑接種AZ疫苗滿8週、第2劑接種滿5個月符合資格者隨到隨打。

「真好，不必預約，我才有辦法抽空來打疫苗」，工作忙碌的吳姓男子一早到家樂福南投店接種首劑疫苗，他說，有無贈送禮券不太重要，不用預約、隨到隨打，方便許多，打完疫苗感覺較安心；另外，還有雇主陪同3名外籍移工來打疫苗，這3名移工都是打第1劑。

衛生局長陳南松向媒體表示，南投縣疫苗涵蓋率第1劑74.9%、第2劑56.9%，為早日達成第1劑80%、第2劑達60%的目標，與家樂福合作於今天、明天設站開打，皆提供莫德納疫苗，時間為上午10時至下午1時、下午5時至晚間8時，免預約，須帶健保卡和接種黃卡。

陳南松說，提醒符合資格民眾把握機會踴躍接種，尤其秋、冬季節為流行性感冒、COVID-19病毒活躍好發期間，加上春節境外返鄉人潮將至，請尚未完成第2劑的民眾接種疫苗，以獲得完整保護力。

根據衛生局統計，家樂福南投店接種站上午施打60劑、埔里店上午施打33劑，換言之，每場限量百張禮券發不完，衛生局表示，目前可接種醫療院所多，或許壓縮賣場施打人氣，也可能需加強宣傳，在家樂福的接種時段還有今晚、明天，會盡力催出「打氣」。

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