賣場優惠拚接種 陳時中：不排除醫療院所比照
為提升COVID-19疫苗施打覆蓋率，疫情指揮中心推動賣場開設接種站，除隨到隨打，更以優惠作誘因，但診所因無法提供優惠恐影響接種率，指揮官陳時中說，不排除醫療院所比照。
為使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種能「隨到隨打」，中央推動百貨公司、賣場開設接種站，包括全聯、遠東百貨、家樂福、IKEA等業者均配合衛生局開設，施打疫苗也有好康。但有醫師反應，診所無法提供優惠，恐影響施打意願，中央恐需考慮診所退場機制。
陳時中今天下午在記者會中表示，並沒有所謂診所退場機制規劃，「歡迎大家加入施打疫苗行列」，賣場贈送小禮物是吸引民眾施打的方式；醫療機構吸引人之處，如醫療專業與醫病信賴關係，都是施打優勢，但將來也不排除將類似賣場的鼓勵模式放入醫療院所。
對於賣場設置接種站作法，台北市市長柯文哲今天上午在台北市防疫記者會提及，他個人反對在賣場開設疫苗注射站。柯文哲表示他是醫界出身，清楚在醫院打疫苗若出現問題急救容易，但在大賣場打疫苗可能就不是這樣，現在醫院預約接種本就打不滿，無法理解開設更多接種點的動機。
對此，陳時中說，以指揮中心立場而言，當國內接種率達到比例，就需要正視接種可近性與施打疫苗逐漸有關的議題，開始會出現因為接種地點不方便，就不願意施打的民眾，屆時施打地點絕對是愈多愈好，才有機會讓不願意施打的人出門接種，尤其是預約低的縣市，更需要多樣性開設。
陳時中強調，建置接種站刺激施打意願的前提，一定需要兼顧安全跟品質，各地衛生局對醫療後送都有充足準備，若出現嚴重過敏情況，救護車效率也高，民眾無需過度擔憂。
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