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台南擴增接種量能 連2天莫德納免預約還拿好禮

中央社 / 台南6日電

為擴增接種量能，南市府廣設莫德納疫苗接種站，6、7日分時段在5區全聯福利中心與台南車站、文化中心等處開設疫苗接種站，無須預約即可接種，完成接種者並可領取禮品。

台南市政府今天新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化進擴大施打量能，6、7日增設台南車站、台南文化中心，以及全聯超市多個接種站，方便民眾就近施打，並提供實用禮品提高接種率，市內合約院所夜間也提供莫德納疫苗門診接種服務，市民可多加運用。

新聞稿說明莫德納疫苗接種站相關資訊。全聯部分，包括7日上午9時至中午12時在仁德中清門市（仁德區中清路167、169號）、下午3時至5時佳里安西門市（佳里區安西路205號）。至於今天在新營金華門市、台南關廟門市、麻豆中正門市已在下午陸續結束。另外，6、7日在台南火車站、台南文化中心的時間都是下午1時至5時。

南市府提醒有意前往接種市民攜帶健保卡，先前已接種過第1劑疫苗、或這次接種追加劑者，要攜帶疫苗接種紀錄卡（黃卡）；18歲以上外籍人士持「居留證」、「移民署核發之統一證號(居留證號)併同入出境許可證或護照」、「健保卡」即可接種。

年滿18歲以上者可接種莫德納疫苗第1劑；已接種莫德納疫苗第1劑後28天可接種第2劑；已接種第1劑AZ疫苗滿8週，第2劑也可接種莫德納疫苗；已完成接種2劑疫苗後滿5個月者，第3劑亦可接種莫德納疫苗。

新冠疫苗 台南 莫德納疫苗

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