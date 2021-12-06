明年員工上工強制打2劑 金錢豹：若不配合會留職停薪
中央流行疫情指揮中心宣布，明年1月1日起八大行業要營業，所有工作人員及員工，都需要施打兩劑疫苗，並達14天，台中市指標酒店金錢豹總經理周永欣今受訪表示，沒打兩劑疫苗的員工，只剩個位數，明年新措施實施前，都能達標，若有員工不能配合，將留職停薪，等到完成後才能復工。
金錢豹總經理周永欣說，目前在金錢豹工作的員工，已打兩劑疫苗的已經超過九成，只剩個位數的員工，只打一劑疫苗，將會要求員工抽空前往施打疫苗，如果在明年1月1日前未完成，將留職停薪，等到施打完第二劑疫苗，並滿14天才能回公司上班。
周永欣說，金錢豹會全力配合指揮中心的規定，針對明年的新規定，並沒有覺得有實施困難之處，金錢豹是指標酒店，沒有任何理由不配合。
他坦言，酒店在疫情期間，經營困難，不論是管理階層或員工，都希望不要「再來一次」，現在擔心的是，金錢豹防疫工作全部配合規定，但之後若新的病毒Omicron又在某處擴散，又有哪處成為破口時，八大行業又要面臨暫停營業的困境，所以現階段會把防疫工作做好。
他說，員工的部分好控制，不過復業以來，員工常反映，會遇到客人不願意配合出示疫苗接種「小黃卡」的狀況，甚至有時員工會被客人臭臉，大小聲，不過他都會要求員工，一定要堅守立場，若無法配合防疫規定的消費者，就不能入場，一切都是為了讓公司能順利營運，很多客人在說明後，都能諒解。
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