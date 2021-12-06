拚疫苗覆蓋率 新北在百貨賣場設接種站開打

為提升疫苗覆蓋率，新北市政府今天在全聯板橋大觀店設置接種站並開打，吸引不少民眾到場接種。市府表示，後續會在大遠百、家樂福、IKEA等百貨賣場設站，提供隨到隨打疫苗服務。

新北市政府為鼓勵民眾施打Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，繼昨天在市府設接種站，提供歡樂耶誕城活動期間週六、日施打疫苗服務，今天續在全聯的賣場內設接種站，一早就吸引許多民眾前往施打。

70歲家住三峽的羅姓民眾接受媒體聯訪時表示，雖然市府提供垃圾袋等生活用品的接種後小禮物，但他不是為此而來。他是因為接種第2劑時因故爽約，因此，他得知全聯可打疫苗消息，一早就趕來打疫苗。

現場醫師王烔琅表示，鼓勵大家來施打疫苗，包括台灣等各國也都追加第3劑，尤其是春節將屆，許多人自國外返台過年，為保護家人，打疫苗是最好的方式。

衛生局長陳潤秋也到場慰問醫護人員及接種民眾，她對媒體表示，這是大家會來的地方，對於增加疫苗打氣一定有幫助的，今天就有好多人是來打第1劑。

她呼籲可以打卻還沒打疫苗的民眾，可到方便前往的地方，隨到隨打，目前長輩65歲以上施打率達8成以上，75歲以上達7成以上，希望藉此能增加接種率。

她強調，為避免發生錯誤，各地接種站設置上都很小心，也在偏遠地方衛生所提供服務，在施打上全部打莫德納疫苗，以期分流上很清楚，若是要打3劑者，因只要打一半的劑量，因此在分流上會再分清楚。

衛生局表示，繼全聯板橋大觀店開打，後續還分別會在IKEA新莊店、板橋大遠百、家樂福板橋三民店、新店店等百貨或賣場設接種站，陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約，隨到隨打。

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