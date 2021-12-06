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圖表／打疫苗能拿現金禮券、白米！ 各縣市「速打站」 好康一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫新規 衝疫苗覆蓋率 製表／醫藥組、採訪中心
防疫新規 衝疫苗覆蓋率 製表／醫藥組、採訪中心

Omicron變異株來勢洶洶，政府急衝疫苗覆蓋率，除計畫廣設疫苗「速打站」方便民眾施打，更有許多加碼好康催促「打氣」。包括台北，苗栗、台中、南投、高雄、屏東都有設站。禮品從百元禮券、一包米、到現金500元都有，施打民眾只要符合資格，不需設籍在當地，都能換取禮品。

臺北車站於12/5-12-9設有「莫德納疫苗施打站」，接種時間為下午13:00~20:00。接種資格如下：一、18歲以上有意願接種莫德納疫苗第一劑者；二、已接種莫德納疫苗第一劑間隔滿4週以上者；三、已接種AZ疫苗第一劑間隔滿8週以上者。無需預約，隨到隨打，完成接種可獲得全聯100元禮券。

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