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傳部分地區打不到第3劑 莊人祥：莫德納量能足

中央社 / 台北3日電

第3劑疫苗昨天開打，但傳出部分地區至今無法接種。指揮中心發言人莊人祥今天表示，相關公文都在進行中，莫德納疫苗量能足夠，呼籲符合資格者盡快接種。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron，中央流行疫情指揮中心昨天開放與第2劑間隔滿5個月的第1到3類對象、因公出國人員及運動選手接種第3劑，將提供一半劑量的莫德納（Moderna）疫苗。

根據指揮中心統計，截至昨天，全台約4.8萬人符合接種資格，但開打首日全台醫療院所僅上傳63人接種資料。莊人祥說，可能有部分醫療院所尚未上傳接種資料，實際接種量應更多。

不過，有媒體詢問，有部分地區至今無法接種第3劑，是否因量能不夠。

莊人祥表示，指揮中心昨天才宣布開打第3劑疫苗，相關公文都還在進行中，目前莫德納疫苗量能都足夠，由於國內也已開放AZ混打莫德納疫苗，因此前2劑接種AZ的民眾，只要符合接種條件，同樣能接種第3劑，希望民眾盡量配合。

另外，第3劑僅接種半劑莫德納疫苗，等於每一瓶最多可抽到28針，但指揮中心規定每瓶入針不得超過20次，恐造成浪費。

莊人祥說，根據莫德納原廠建議，疫苗瓶裝的膠塞每瓶入針不得超過20次，以避免影響疫苗品質，所以只要一瓶疫苗開瓶並抽取20劑後，疫苗就得丟棄不使用。

為加速COVID-19疫苗涵蓋率，指揮中心計劃在百貨賣場設置接種站，疫苗如何保存、接種完畢後如何在現場留觀，引發討論。

莊人祥指出，以往在百貨賣場設置公費流感疫苗接種站時，就有相關規定，例如利用冰寶讓疫苗保存於攝氏2度到8度環境，也會在賣場內設置留觀區，讓民眾接種完畢後在現場休息、觀察有無不良反應。

新冠疫苗

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