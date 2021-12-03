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指揮中心：第3劑接種若開放BNT疫苗 將供全劑量

中央社 / 台北3日電

指揮中心今天表示，第3劑打莫德納疫苗之所以用一半劑量，是因可減少副作用風險、提高保護力，且半劑莫德納抗原量比1劑BNT還多，未來第3劑若開放打BNT，將供全劑量。

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今天刊出一份第3劑混打研究，英國研究團隊以7種不同廠牌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗作為追加劑，發現大部分都能誘發強大免疫反應，其中又以莫德納（Moderna）、輝瑞BioNTech（BNT）這2款mRNA疫苗誘發的反應最強。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這項研究是針對接種2劑AZ、2劑BNT疫苗者進行第3劑的混打研究，研究發現第3劑無論接種哪種廠牌，中和抗體都明顯增加，增幅雖以全劑量莫德納疫苗增加最多，但發燒、疲倦等不良反應發生率也比其他組別高。

羅一鈞解釋，能引發較強免疫反應的疫苗，副作用自然也會比較多，兩相權衡之下，國內第3劑才會優先提供一半劑量的莫德納疫苗，就是為減少副作用發生，對於預防Omicron變異株也有幫助。

羅一鈞並指出，莫德納疫苗即便只有一半劑量，抗原量都比全劑量BNT疫苗來得多，這也是莫德納疫苗抗體生成比BNT疫苗高的主要原因；因此，未來第3劑若要提供BNT疫苗，目前各國共識都是提供全劑量的BNT疫苗，保護效果比較理想。

羅一鈞說，未來若有更多研究顯示，接種一半劑量BNT疫苗的效果不輸全劑量，會再由專家討論是否改打半劑。

新冠疫苗

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