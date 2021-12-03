百貨賣場最快下周設站開打 僅提供1款疫苗廠牌防誤打

為提高疫苗施打率，中央流行疫情指揮中心表示，將開放百貨、全聯等賣場設置新冠疫苗接種站。對此，台北市長柯文哲上午受訪指出，「不可以昨天宣布、今天下午開始打，整死大家嗎？」指揮中心發言人莊人祥表示，目前會各縣市讓衛生局至場址勘查，非強迫設點，若評估屬意最快下周設站。

至於未來賣場提供的疫苗種類，是否選擇多。他也指出，目前規劃接種點都由衛生局自行決定供給廠牌，但最主要也要看現場動線，頂多僅提供一種品項，避免接種錯誤，「指揮中心認為若提供越多種疫苗，需要更多組人力支援、避免錯誤，消耗的花人力跟成本較高。」

此外，除了百貨及賣場施打外，例如屏東、台南也規劃在車站設點，需要評估選址的地方，如有些站人潮多則會多規畫接種點，台鐵也有意願願意一起合作規劃，將根據這兩天接種經驗看，用來評估如何選站點，且各縣市衛生局願意派醫療人力配合也才能設置。 圖為接種疫苗示意圖。本報資料照片

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