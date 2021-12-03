陳時中：高端獲國際認證機會高 不排除列入第3劑

COVID-19疫苗第3劑昨天開打。指揮中心指揮官陳時中今天表示，他認為高端獲得國際認證的機會高，是否會列入第3劑選項則要看要看高端的混打試驗結果，任何可能性都要去掌握。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布開打第3劑疫苗。

陳時中今天上午至林口長庚醫院出席「第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」後接受媒體聯訪時表示，第3劑才剛開打1天，尚未看統計數據，但打的人應該還不多。

針對中央提出在大賣場、百貨公司設接種站以鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，台北市仍傾向在醫院施打。陳時中說，以中央立場、目標，是希望以多元管道讓大家把疫苗打好，至於手段就不強制，也尊重各縣市政府，但以過去的經驗，可近性對疫苗的施打率是會有影響的。

至於在賣場打疫苗的方法，被北市質疑是亂槍打鳥，陳時中表示，這樣的施打做法在流感疫苗、H1N1等疫情時都有做過，不需要去汙名化。

針對高端獲得獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）的共同出資，執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗（亦稱Mix andMatch第三針混打試驗）。

陳時中說，他認為高端獲得國際認證的機會高，加上高端獲得世界衛生組織（WHO）納入「團體試驗疫苗」計畫的2支疫苗之一，都是經過專家檢視資料，才會做這麼大的投資，相信大家認可它會成功的可能性是很高的。

針對是否會把高端列入第3劑的疫苗選項，陳時中說，要看高端的試驗結果，但任何可能性都要去掌握。

陳時中在會中宣講時表示，2年來國際疫情一波波沒有停，台灣就只有一波，找不到源頭也只有15例，世界上很少見，但那波疫情也給很深的教訓，也給了改進的可能性。

陳時中也說，次世代的疫苗都沒有很大的變化，希望莫德納有真正的次世代疫苗，「我們也保留這樣的採購可能」。

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