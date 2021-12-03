國內第3劑開打！ 高端獲美贊助 指揮中心下午2時說明

新型變種病毒Omicron持續蔓延，國內呼籲民眾盡快接種二劑疫苗，擬與百貨及量販通路合力擴展接種點，並宣布一至三類醫護人員可施打半劑莫德納疫苗，作為追加劑，此外高端疫苗獲比爾蓋茲基金會贊助進行第三劑混打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，將於今天下午2時記者會說明。

新種變異株截至今，已入侵全球5大洲29地，日本、韓國、香港及澳洲也有個案確診。台灣面對春節防疫規定不取消「7+7」、「10+4」方案，但加嚴居家檢疫者在期滿後，不坐防疫計程車就醫篩檢，而是由醫護人員至現場就地篩檢。

國內已宣布參考歐美政策，以半劑莫德納作為第三劑追加劑，至於BNT、AZ等疫苗，則需要現有貨量及規劃施打。陳時中說，目前國內三劑實驗尚未公布，「但高端作為第三劑還遠。」而今日高端公布，獲流行病預防創新聯盟230萬美元資金挹注，將投入第三針混打實驗。 中央流行疫情指揮中心，將於今天下午2時召開疫情記者會。圖／指揮中心提供

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