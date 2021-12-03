整理包／新冠疫苗第3劑開打了！ 13項QA你不可不知

因應Omicron變異株在國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，整體防疫上還要加強，昨天中午起開放接種第二劑滿五個月者，即日起可接種第三劑新冠疫苗。

聯合新聞網整理第三劑相關QA，總共13個問題，幫助讀者快速了解第三劑的相關資訊，以便自我評估、規畫。

問：誰可以打第三劑？

答：已完整接種COVID-19疫苗（不論廠牌）且間隔滿5個月者。按照指揮中心疫苗接種歷程，現在已經可以接種者，多為「COVID-19公費疫苗優先接種順序」第一類至第三類對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員等。

為確保高感染風險對象儘速接種第三劑，建議符合間隔的醫護人員、第一線高感染風險工作人員（包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等）及因公出國人員；其餘符合間隔的民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

問：之前指揮中心說第三劑要間隔滿6個月，為什麼變5個月？

答：「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」11月28日專家會議建議，高風險對象追加接種第三劑COVID-19疫苗，其他18歲以上民眾可評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種；而會中專家亦表示，如遇特殊情況，第二劑與第三劑間隔可縮短至5個月。

為因應農曆年節返台人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月，並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。

問：間隔滿5個月怎麼推算？

答：第二劑接種的月份+5。例如今天是12月3日，即7月3日（含）前已完整接種者，今天可打第三劑。

問：可以接種哪個廠牌疫苗？

答：目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，依據已開始接種追加劑國家的接種現況，以腺病毒載體COVID-19疫苗（包括AstraZeneca 及 Janssen COVID-19 Vaccine）為基礎劑者，可以莫德納COVID-19疫苗做為追加劑。

問：第三劑的劑量？

答：接種劑量為莫德納COVID-19疫苗基礎劑之一半劑量。目前提供接種的追加劑為莫德納COVID-19疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml）。

問：第三劑的副作用強不強？

答：從過去接種研究和實際情形，第三劑副作用低於第二劑，包括發燒、頭痛、注射部位腫痛等都算常見，但發生副作用機率低於第二劑。

問：我要怎麼預約第三劑？

答：民眾除可透過「COVID-19公費疫苗預約平台」預約接種，可至各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。

問：為什麼現在第三劑只有莫德納可打？

答：目前包含英國、美國，都選擇莫德納半劑做為加強劑的選項之一，台灣也比照施打。

問：第三劑可以自由選擇疫苗嗎？

答：目前莫德納數量足夠，但BNT疫苗要等，若再有進來的量，會開放給第三劑使用。

無論前兩劑是同廠牌還是混打疫苗，第三劑為加強劑，可任選疫苗接種，目前未將加強劑視為混打。考量現有疫苗數及規畫，未來也將開放AZ、BNT等疫苗做為施打選擇。

問：第三劑可以對抗Omicron嗎？

答：陳時中12月2日的指揮中心記者會上表示，未來各種變化很多，打第三劑是否能對抗變異株，現在也未知，相關廠商都在努力研發次世代疫苗，但也可能再有其他變異株出現，不用特別等次世代疫苗，時間到了就盡快施打。

問：我在國外打過兩劑新冠疫苗，可以在台灣打第三劑嗎？

答：至於在國外接種過兩劑疫苗，返國後需至衛生局登錄，且確定接種超過五個月，再接種第三劑疫苗。

問：我要上班，可以選擇下班時間打疫苗嗎？

答：為提升COVID-19疫苗接種可近性，指揮中心已協調國軍醫院、衛福部所屬醫院、及退輔會所屬醫療機構即日起加開夜間門診，提供COVID-19疫苗接種服務。

問：只能在醫療院所接種嗎？

答：未來隨期滿人數增加，將擴大實施第三劑施打點。為增加接種率，指揮中心擬與量販店、百貨合作設立接種站，推出接種優惠。

資料來源／疾管署網站、中央流行疫情指揮中心12月2日記者會、衛福部臉書

COVID-19疫苗第三劑接種間隔計算。圖／指揮中心提供 COVID-19疫苗第三劑接種規畫說明。圖／指揮中心提供

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