中央推大賣場打疫苗 北市仍傾向醫院接種

中央今天提出在大賣場、百貨公司設接種站以鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，北市副市長蔡炳坤對此表示，北市醫療院所分布密集，且設備充足、動線規劃較易，仍傾向在醫院施打為主。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron，行政院今天表示，擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，並以獎勵方法提升疫苗接種人口涵蓋率；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，擬在174家全聯福利中心設置接種站並提供贈品。

蔡炳坤接受媒體電訪表示，目前疫苗覆蓋率第1劑約8成，已達到國際水準，但第2劑仍有落差，市府曾考慮過在捷運站設接種站方便民眾接種，但由於不同廠牌疫苗有不同保存與施打方法，還有動線設置等問題，加上台北市醫療院所分布相對密集，因此後來仍以在醫院施打為主。

關於中央拋出大賣場設接種站的構想，蔡炳坤指出，有2個因素要考慮，首先是設定目標族群，目前比較需要鼓勵接種的是長者，這些人不一定會去大賣場、百貨公司，而年輕人則是因為間隔時間還沒到而不是沒意願，還有人是擔心副作用，這就要靠宣導解決。

蔡炳坤進一步指出，外展點除了需要醫院派出人力進駐，還需要設留觀區與後送機制；台北市的接種點其實已經非常足夠，但第15輪及第16輪的預約狀況卻不理想。

蔡炳坤說，針對預約狀況與中央提出需求有落差，除了已向中央反映系統須調整外，市府也透過媒合醫院開設特別門診或提供現場掛號方式來方便民眾施打疫苗，並將透過里鄰系統鼓勵尚未施打疫苗的長者接種。

蔡炳坤強調，會考慮中央提議並派醫療團隊實際到大賣場、百貨公司評估效益與可行性，也贊成中央提出獎勵措施，但由於醫院的設備健全、疫苗保存方便，外展點則逐漸出現醫療資源浪費的狀況，因此現階段及將來的第3劑仍較贊成回歸到醫院施打。

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