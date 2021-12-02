你打不打第三劑？ 民間、醫界看法不同
本土疫情趨緩、擔心疫苗副作用，成為民眾不願意接種第三劑疫苗的理由！但指揮中心指揮官陳時中說，難以預測新冠病毒未來如何變種，呼籲民眾無需刻意等待針對新變種設計的疫苗出現。台大家醫科醫師何忠祐表示，變種病毒威脅逼近，疫苗效力隨時間下降，呼籲接種第三劑保持效力。
懼怕第三劑副作用
指揮中心於上月29日宣布接種疫苗第三劑計畫，建議高風險群眾接種完第二劑疫苗6個月後接種第三劑。陳時中同日也表示，原則上不對疫苗種類加以限制，開放民眾混打。消息一出，引發民眾與醫界不同看法。
許多民眾在接種完第二劑出現嚴重不良反應，不僅出現全身痠痛、發高燒，甚至無法動彈，頭暈一到兩個禮拜等狀況，堅決不肯再打第三劑。網友也在PTT上發文說，「第二劑副作用就那麼強了，第三劑還得了？」質疑「打那麼多劑幹嘛？」
隨著台灣疫情趨緩，至今已連續27天本土加零，目前以預防感染為核心。加上國際醫學專家指出，抗體會隨著時間而下降，如果真的因應感染來執行疫苗政策，可能陷入反覆施打疫苗的日常。同時，指揮中心於1日統計，共有1150名新冠疫苗接種後死亡的個案，比因染疫而死的人數還多，也導致民眾不願意繼續打疫苗。
出現高端五劑戰士
新冠肺炎病毒新變種Omicorn 導致全球再次繃緊神經，高端疫苗曾於29日發新聞稿表示，將著手評估高端疫苗第三劑的免疫生成量、中和抗體濃度等。但因為高端還沒通過第三期、也沒有獲得WHO國際認證，引發網友驚呼，「沒有三期但可以打三劑」、「一堆高端仔都想跳船改打mRNA疫苗了，你還想推他們打第三劑」等言論。
因應許多國家的邊境檢疫，要求旅客完整接種國際認證的疫苗。指揮中心日前祭出解套措施，讓接種高端疫苗者可接種其他國際認證疫苗，而出現民眾接種4劑疫苗的狀況。而今又開放第三劑疫苗，且不限定種類，更讓網友質疑，是不是會有「五劑高端戰士」的出現。
醫生仍籲接種第三劑
陳時中呼籲，一旦民眾符合資格就可以儘快接種第三劑疫苗，而且未來新冠肺炎變異難以預測，認為民眾不需要等待為新變種Omicorn設計的疫苗，反而拒打現有的疫苗。指揮中心發言人莊人祥也表示，根據過去研究指出，因為接種第三劑時間間隔較長，雖然可能還是會有發燒、頭暈的狀況，但第三劑副作用反應較低。
何忠祐則呼籲，疫苗保護力會隨著時間而下降，他引用美國研究說，過了六個月後，BNT的保護力從86.9%下降到43.3%，莫德納保護力則從89.2%下降到58.0%。且面臨變種病毒威脅，施打第三劑疫苗可以提供較佳保護力。
他說，民眾可考量自身染疫風險，是否為重症高風險族群，對副作用耐受度，是否有不適合接種疫苗的情形、有無疫苗禁忌症等因素，必要時可以諮詢信賴的醫師。
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