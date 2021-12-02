邊境開放疫苗覆蓋率6成還不夠 陳時中曝還有這3要件

因應Omicron變異株，國內今日起開放第三劑接種，一至三類族群優先施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第三劑開放一至三類較多是醫護人員，目前就近在醫療院所接種即可，若未來大規模接種第三劑時，會考慮擴大實施點。

陳時中表示，昨天施打疫苗共20.7萬劑，目前第一劑涵蓋率78.04％、第二劑57.82％，呼籲還沒打過疫苗、完整接種的人盡快施打，也再三講過，打過疫苗對自己重症、死亡風險都大幅降低10幾倍以上。

今上午陳時中於立法院備詢時，直接說明今午後起開放第三劑，但公文尚未送抵各單位，導致基層不敢開打。陳時中說，記者會宣布後就可以打了，文書公文再後補。

陳時中表示，率先開放人員包含一到三類，都是最早施打疫苗的，這周日ACIP專家剛做出決議，施打間隔原先為六個月，必要時可縮短至五個月，因此在此框架中努力，也會觀察其他國家縮更短時間施打效果為何，目前會先以一至三類優先施打，若有特殊需要也會供應施打。

陳時中說，目前莫德納數量足夠，但BNT疫苗要等，第一劑已施打572.9萬多劑，這批現有手頭的量會先提供第二劑施打，若再有進來的量，會開放給第三劑使用。

發言人莊人祥說，目前第三劑先針對一至三類對象，可提前到五個月施打，先前於國外接種疫苗的民眾，可以先到衛生局醫療院所登陸接種疫苗紀錄，後續應該很快可以開放給這些民眾施打。

莊人祥表示，第二劑與第三劑間隔約五至六個月，從過去接種研究和實際情形，第三劑副作用低於第二劑，包括發燒、頭痛、注射部位腫痛等都算常見，但發生副作用機率低於第二劑。

Omicron變異株恐怕影響疫苗效力，陳時中表示，未來各種變化很多，打第三劑是否能對抗變異株，現在也未知，相關廠商都在努力研發次世代疫苗，但也可能再有其他變異株出現，不用特別等次世代疫苗，時間到了就盡快施打。

陳時中說，第17期疫苗尚未規劃，但一樣是四個管道同時進行，多個施打點同時做。近期擬規畫開設不同類型施打站，他表示，能產生多少效益可能有限，但期待讓不同類型需求的人多多施打。

對於覆蓋率多少才有機會解封邊境？陳時中說，六成以上才有考慮可能開放，但覆蓋率越低，沒打疫苗的人受傷害可能性變高，邊境開放會衡量可承擔風險到多大，也要看境外引發的社區傳播力量有多大，並逐步觀察社會韌性等方面。 莊人祥表示，第二劑與第三劑間隔約五至六個月，從過去接種研究和實際情形，第三劑副作用低於第二劑，包括發燒、頭痛、注射部位腫痛等都算常見，但發生副作用機率低於第二劑。圖／指揮中心提供

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