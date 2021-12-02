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第3劑接種莫德納疫苗半劑 3類對象今起可向醫院預約

中央社 / 台北2日電
莫德納疫苗。 路透
莫德納疫苗。 路透

因應Omicron疫情，指揮中心將提供一半劑量的莫德納疫苗作第3劑使用。指揮官陳時中宣布，今天午後開放第1到3類對象接種第3劑，符合資格者可直接向醫院預約接種，不用至平台登記。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron在全球多國現蹤，接種第3劑疫苗已成國際趨勢。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天上午赴立法院衛環委員會報告Omicron因應措施、疫苗及口服藥物採購進度時表示，日前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家曾開會，決議在接種第2劑滿6個月後開放接種第3劑，但必要時刻縮短至5個月。

陳時中說，因應Omicron疫情，將開放第1到3類對象間隔5個月就能施打第3劑，將提供莫德納疫苗，今天中午過後就能直接到醫院預約接種，不用另外到平台登記。

陳時中指出，據統計，截至12月7日國內約6萬人符合第3劑接種資格，到了月底將增至42萬人；指揮中心發言人莊人祥受訪時表示，第3劑將提供原本接種的一半劑量莫德納疫苗。

陳時中強調，這次開放第1到3類對象主要是考慮染疫風險較高，有必要優先提升保護力，至於大多坐在辦公室的中央防疫官員，將不在這次開放之列。

根據指揮中心公布的COVID-19公費疫苗接種對象，第1類對象為「醫事人員」，包括有執業登記的醫事人員及醫事機構的非醫事人員；第2類對象為「中央及地方政府防疫人員」，如邊境海關及航空保安人員、警消救護人員等；第3類對象為「高接觸風險第一線工作人員」，包括國籍航空機組員、防疫計程車、第一線居家檢疫工作人員。

新冠疫苗 莫德納疫苗 陳時中

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